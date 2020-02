Esclerose múltipla: como prevenir e tratar a doença

A esclerose múltipla é uma doença incurável que afeta o sistema nervoso central, incapacitando a comunicação entre o cérebro e o corpo, nomeadamente na concretização dos movimentos. A medicação procura retardar a evolução da doença e reduzir a frequência e gravidade dos surtos.Os medicamentos disponíveis visam também reduzir a acumulação de zonas lesadas no sistema nervoso e ajudar os pacientes a enfrentarem os sintomas, como, por exemplo, as dores.Hoje, com os avanços na ciência, "o diagnóstico é mais preciso e mais precoce", referiu aoo neurocirurgião Hasse Ferreira. "A reabilitação, com recurso à fisioterapia, é fundamental para melhorar e compensar as limitações."A fisioterapeuta, Maria Carla Ribeiro, salientou as "vantagens que o doente retira em termos de qualidade de vida da prática regular da reabilitação". "O objetivo visa retardar a degeneração provocada pela doença. E também a recuperação por exercícios complementares da medicação", acrescentou.Maria do Rosário Barreiro explicou que os progressos obtidos no dia a dia levam-na a não desistir. "Procuro também estabelecer metas e ganhar confiança no futuro", disse. As sessões de fisioterapia decorrem na sede da Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla, em Lisboa. Alexandre Guedes Silva, presidente da instituição, explicou que prestam apoio, por ano, a cerca de 500 doentes.Formigueiros que começam numa extremidade das mãos ou dos pés e estende-se ao resto do corpo.Frequentes as situações de visão turva ou de visão dupla, que ocorrem por períodos curtos mais ou menos frequentes.Verificados problemas de ordem motora como tremores, dificuldade na marcha e alterações do equilíbrio.Dificuldades na fala, problemas de memória e de concentração são também frequentes.Fadiga ou sensação permanente de cansaço. Ocorre também a paralisia dos membros e perda completa de visão.Dores agudas em diferentes partes do corpo. Sintomas que podem durar uma a duas semanas e desaparecem de modo gradual.Perda de sensibilidade em diferentes pontos do corpo, em particular nos membros superiores e inferiores.O tabagismo é apontado como fator causal potencial, pelo que a prevenção passa por perder o hábito de fumar. A existência de várias substâncias tóxicas nos cigarros levanta riscos.Aumentar os níveis de vitamina D é outra das medidas preventivas recomendada. A vitamina D regista maiores concentrações em alimentos como fígado, cenoura, batata-doce, carnes e peixes como salmão, sardinha e mariscos. Principal fonte é, contudo, a exposição solar.Fatores ambientais que passam pela realização de dietas extremas ou o contacto com toxinas de origem industrial presentes no solo ou na água podem ser algumas das causas da doença. Neste sentido é recomendado o contacto permanente com o campo e a natureza.Com "a medicação e a fisioterapia já consigo estar algum tempo sem a cadeira de rodas, apoiada no andarilho. Há um ano não o conseguia. É um esforço muito grande que faço. Mas é também uma vitória enorme", revela Maria.Os medicamentos empregues no combate da esclerose múltipla ganharam maior eficácia nos anos mais recentes. Os mais utilizados englobam os corticosteroides, que ajudam a combater a inflamação e reduzem o risco de ocorrência de surtos de esclerose múltipla. Reduzem igualmente a gravidade e os danos por eles causados.Nas formas mais graves, pode-se recorrer a medicamentos de outra natureza, como os citostáticos: promotores do prolongamento da vida do doente pois retardam o desenvolvimento da doença.