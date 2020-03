Aftas: Saiba o que são, os sintomas e como tratar

As aftas são lesões ou pequenas úlceras que quase toda a gente já teve e que aparecem na boca, nomeadamente na língua, bochechas, gengivas na parte interior dos lábios e também no palato (céu da boca).

"Na maior parte dos casos não se sabe a causa e, em 85% das situações, aparece apenas uma afta. Habitualmente são únicas e pequenas, com menos de 1 centímetro de diâmetro, em média têm cerca de 3 milímetros", explica ao Correio da Manhã Pedro Lobo do Vale, médico de clínica geral, explicando que "ao fim de 15 dias habitualmente desaparecem sem deixar marca".

O clínico nota que "normalmente não se faz nada" para curar estas lesões na boca, apesar de existirem diversos produtos que servem para aliviar o mal-estar . "Pode-se aplicar pomadas analgésicas e preparados anestésicos. Há também elixires bucais para bochechar e preparados com cortisona", explica Lobo do Vale.



Esta última solução não é contudo recomendável nas aftas mais simples. O médico nota porém que "há casos mais graves, como as estomatites aftosas, em que as pessoas têm muitas aftas e as bocas ficam inchadas", situações em que é necessário aplicar alguns dos produtos acima referidos para aliviar os sintomas". Pedro Lobo do Vale admite que "se calhar a indústria farmacêutica nunca investiu o suficiente para conhecer melhor estas lesões, por não serem muito graves e não provocarem a morte a ninguém".



SINTOMAS

Sensação de ardor

Habitualmente as aftas provocam uma sensação de ardor ou queimadura no local da boca onde a lesão acaba por aparecer. Este ardor aumenta quando a zona afetada é tocada pela língua ou por alimentos.



Processo inflamatório

A afta consiste numa mancha de forma arredondada e cor branca, com um contorno em tons encarnados, o que indica a existência de um processo inflamatório.



Alimentos

Há alimentos com maior teor de acidez que podem provocar aftas. É o caso de frutas como o ananás ou os morangos. Outros alimentos como nozes, chocolate ou café também, propiciam a eclosão destas lesões.



Mulheres propensas

As alterações hormonais também parecem provocar aftas, que por isso afetam mais as mulheres na segunda fase do ciclo menstrual, quando essas alterações são mais notórias.



Ansiedade e stress

A ansiedade e o stress também podem levar a que apareçam mais aftas. E há quem pareça ter maior predisposição genética para sofrer deste mal.



Como tratar

O mais habitual é que as pessoas nada façam para tratar as aftas, limitando-se a esperar que estas desapareçam ao fim de uma a duas semanas. No entanto, podem ser utilizados anti-inflamatórios, antifúngicos ou corticosteroides. As soluções para desinfetar a boca são também utilizadas para aliviar os sintomas e o mal-estar provocado pelas aftas. Há também quem recorra a soluções mais caseiras ou populares. Uma delas pode passar por simplesmente bochechar água com sal.



Outras das possibilidades passa pela preparação de uma pasta à base de bicarbonato de sódio e água. A pasta que daqui resulta é depois colocada por cima das aftas e é suposto provocar sensação de alívio. Outras das hipóteses também menos convencional é colocar gelo em cima das aftas, procurando desta forma amenizar o mal-estar sentido.