Calvície afeta principalmente os homens mas é herança genética da mãe

Quando falamos em alopecia, falamos em falta de cabelo. A etiologia, ou motivo, dita os vários tipos da doença: se tem origem genética, se resulta de disfunção hormonal, doença autoimune, químio ou radioterapia. A calvície mais comum, a hereditária alopecia Androgenética afeta 95% dos homens com perda de cabelo.Assola ainda perto de 30% das mulheres a conviver diariamente com o problema. Resulta da herança de um gene, mais frequentemente transmitido pela mãe (60%) que, na prática, determina o número de folículos capilares com recetores para Dihidrotestosterona (DHT) - quanto mais folículos capazes de assimilar a hormona derivada da testosterona, mais acentuada será a calvície. E vice-versa.A perda de cabelo surge entre os 20 e os 30 anos, raramente após os 40 e quase nunca depois dos 50, "altura em que a produção de testosterona também começa a baixar", esclarece Pedro Cruz Dinis, médico especializado em tricologia e cirurgia capilar. Desde que o cabelo começa a dar os primeiros sinais de fraqueza, todo o processo que resultará na calvície plena não demora mais do que 12 anos. "Tempo mais do que suficiente para a hormona encontre todos os folículos com recetores", explica.Os seus efeitos sentem-se depois a todos os níveis. "Pode ser responsável por diminuir a auto estima, levando à depressão. E não esquecer: o cabelo cumpre a importante função de proteção térmica, defendendo a pele das radiações solares".O uso de gel, de capacete, assim como ter o hábito de lavar várias vezes a cabeça, "nada tem que ver com a calvície, são mitos", explica aoPedro Cruz Dinis, especialista, pelo que eventuais sinais, ou sintomas da perda de cabelo, após a utilização não devem ser considerados. E anote: o cabelo não nasce mais forte após ser rapado. É também mito.A diminuição da densidade capilar, ‘entradas’ mais pronunciadas ou uma perda notória da linha frontal do cabelo, são os primeiros sinais de que a calvície está a ganhar terreno.A presença de um tufo de cabelo no pente, na escova ou na almofada deve levantar preocupação. Ainda assim, recorde-se que, de forma natural e não patogénica, pode perder até 100 cabelos por dia.O gene da calvície determina, por norma, o seguinte na cabeça do homem: os folículos na frente e topo da cabeça têm recetores DHT, enquanto por cima das orelhas e atrás da cabeça nunca os têm. É aí que , apesar de calvos, mantém sempre cabelo.Pouco há a fazer para a prevenir, afinal está nos genes. Ainda assim, medicamentos como o Minoxidil e derivados mostram-se capazes de retardar a calvície. Nas mulheres, pode ser associado à toma de progesterona.A toma de suplementos multivitamínicos fortalece a estrutura de cabelos danificados. Atuam durante o crescimento capilar.É utilizado para estimular o crescimento dos fios de cabelo.A administração de finasterida e dutasterida, fármacos que são considerados inibidores da enzima que converte testosterona em Dihidrotestosterona, deve ser avaliada individualmente, e sob supervisão médica."A calvície tem quase sempre indicação para transplante capilar", explica aoPedro Cruz Dinis. O método faz, na prática, a redistribuição dos folículos capilares sobre a cabeça, transportando exemplares que não têm recetores DHT, comummente da zona sobre as orelhas e da nuca, para a zona a preencher com novos cabelos. "Este processo deverá ser definitivo", sublinha o medico especialista. A alternativa passa pela aplicação de microfibras capilares, próteses ou pelo recurso à micro pigmentação do couro cabeludo.A falta de cabelo ganhou expressão em Júlio Santos, 50 anos, pouco depois dos trinta. Recebeu o equivalente a 16 800 cabelos - 6000 folículos foram transplantados. "Agora sinto-me realmente um homem novo", conta.