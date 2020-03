Candidíase: o que é, quais os sintomas e como prevenir

A candidíase é uma infeção causada por um fungo: candida. A versão mais habitual é o candida albicans. O candida está normalmente presente na pele e nos intestinos, podendo, no entanto, propagar-se para os órgãos genitais. Aliás, a versão mais conhecida da infeção é candidíase genital.Está geralmente presente no organismo de todas as mulheres, ainda que em pequenas quantidades, de forma a garantir que a flora vaginal é saudável.A infeção surge quando existe um desequilíbrio do pH da mucosa vaginal. Ou seja, quando existe um ambiente favorável à multiplicação de fungos. O desequilíbrio pode dever-se a diversos fatores, entre eles os especialistas destacam o uso de antibióticos, diabetes, uso de pílula, pós-menopausa, assim como a gravidez.As infeções tanto podem ser superficiais, afetando a pele e as mucosas, como mais invasivas, originando outras doenças. A forma mais severa da infeção atinge sobretudo doentes com baixa imunidade. No caso da infeção genital, esta tanto pode manifestar-se nas mulheres como nos homens, sendo mais comum no género feminino.Na prática, a infeção causada por este fungo provoca prurido ou irritação na vagina e na vulva. Em alguns casos, em resultado da candidíase, pode ocorrer uma secreção espessa e inodora. Devido à irritação, o órgão pode ficar vermelho e a parede vaginal ficar coberta com uma substância pastosa branca. As relações sexuais podem tornar-se dolorosas.O sintoma mais comum da candidíase vaginal é a comichão nos lábios vaginais, que pode agravar-se durante a noite.Dor ou ardor ao urinar e durante as relações sexuais são também sinais de que poderá existir uma infeção.Corrimento vaginal anormal, maior quantidade, mais espesso e granuloso de cor branca é também um sintoma.Em casos mais graves, a candidíase pode manifestar-se através de erupções cutâneas que causam prurido, com formação de vesículas. Quando as vesículas infetam, podem conter no interior líquido amarelado.Os homens não apresentam habitualmente sintomas, mas a extremidade do pénis e o prepúcio podem apresentar sintomas irritativos e dolorosos, sobretudo depois das relações sexuais.Há pacientes que não apresentam muitos sintomas. O diagnóstico nestes casos é difícil por não se tratar de uma doença sexualmente transmissível.Utilizar roupa íntima de algodão, evitar vestuário muito apertado e produtos femininos perfumados, como gel de banho, tampões ou pensos higiénicos ajuda a prevenir.Optar por não tomar banhos muito quentes e preferir um produto hipoalergénico específico para fazer a higiene íntima.Evitar permanecer com roupa molhada, como fatos de banho ou biquínis, por longos períodos de tempo. Garantir que a roupa interior está seca.Os detergentes perfumados para a lavagem do vestuário são desaconselhados pelos especialistas, assim como a toma de antibióticos quando não prescritos pelo médico.O tratamento para a candidíase pode ser feito localmente, ou seja, através de comprimidos vaginais ou cremes, ou então por via oral.Segundo os especialistas, estas terapêuticas reduzem normalmente a sintomatologia entre 80 a 90% dos casos. Há, no entanto, casos em que o desequilíbrio da flora vaginal leva a que a candidíase seja recorrente, o que obriga a um tratamento mais prolongado.Há também soluções naturais que podem ajudar a aliviar os sintomas. A camomila, por exemplo, é conhecida pela propriedade anestésica.O fungo precisa de um ambiente húmido e ácido para se reproduzir. Quer isto dizer que alimentos ricos em hidratos de carbono e gorduras contribuem para essa mesma acidez. As bebidas alcoólicas também influenciam.