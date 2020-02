Dor de dentes: conheça os sintomas das cáries e saiba como as prevenir

SINTOMAS

A dor de dentes é uma situação que afeta muitos portugueses. Abrange, por norma, o maxilar e a face, e é causada por um problema com um dente como um nervo inflamado na raiz, infeções ou, na maioria das vezes, cáries. Pode, no entanto, ser confundida com outro tipo de dor."Por vezes, podemos ter dores na articulação dentária, ligadas ao encaixe dos dentes. Situam-se, normalmente, entre o maxilar e a base do crânio. Quando estas acontecem, é comum serem confundidas com patologia auricular", explica ao Correio da Manhã Vasco Nunes da Silva, médico dentista nas Clínicas Viver.A dor de dentes deve-se à inflamação da polpa dentária - estrutura envolvente do dente - causada muitas vezes pelas cáries. Na prática, desenvolvem-se ‘buracos’ no dente que expõem o nervo, fazendo com que a simples mastigação possa provocar dor."É importante percebermos que muitas das cáries são até invisíveis a olho nu. É necessário recorrer a exames, como o raio-X, para identificar não só cáries mas também fraturas no dente ou até problemas mais estruturais, que envolvem o osso ou as articulações do maxilar", reforça o médico dentista.Quando as infeções não são identificadas a tempo, podem criar abcessos, o que origina uma dor ‘palpitante’ e mais severa e obriga a tratamentos mais invasivos, como a desvitalização ou extração do dente. Deve, por isso, consultar um dentista, em caso de dor.A sensibilidade num determinado dente pode indicar um problema e originar, entretanto, dor de dentes.Casos de sangramento enquanto escova os dentes ou come carne, por exemplo, merecem especial atenção.Se ao passar o fio dentário sente dor ou desconforto, acompanhado ou não por sangramento, deve consultar um dentista.O nascimento de novos dentes, como o siso, que podem surgir já em idade adulta, são também uma causa de dor. Normalmente, é possível sentir-se o dente a ‘picar’, causando desconforto, ainda antes da dor.Ainda antes da dor ‘pura e dura’, é comum que os doentes reportem uma sensação de palpitações constantes ou intermitentes na zona da cabeça, no maxilar ou na orelha.O mau hálito, gosto desagradável na boca, não deve ser desvalorizado. Este poderá ser o primeiro indicador de que há problemas na dentição.Escovar os dentes pelo menos três vezes ao dia, de manhã, a seguir ao almoço e antes de ir para a cama, é uma das medidas de higiene oral mais recomendada pelos médicos dentistas.O fio dentário é também um mecanismo essencial para evitar problemas nos dentes. Os dentistas recomendam a utilização à noite. Esta ferramenta ajuda a retirar restos de alimentos em sítios, sobretudo entre os dentes, onde a escova dentária não consegue aceder.As visitas periódicas ao dentista, de seis em seis meses, previnem uma possível dor, já que permitem detetar atempadamente cáries ou doenças orais. Tendo o diagnóstico feito, segue-se o tratamento, prevenindo e evitando assim o aparecimento de dor de dentes.O bruxismo, conhecido como ‘ranger de dentes’, é também uma causa de dor, já que há desgaste dos dentes. Pode também levar a dor nas articulações dos maxilares e a dores de cabeça. É aconselhado o uso de uma goteira.Medicamentos como analgésicos e anti-inflamatórios produzem normalmente um rápido efeito anestésico, ou seja, que permite o alívio da dor. No entanto, estes remédios poderão não ser suficientes para tratar a infeção e aliviar a dor. É, por isso, necessária uma consulta com um médico dentista, de forma a resolver definitivamente o problema. Para diminuir o inchaço, a aplicação de compressas frias ou de gelo no local podem ser úteis. Caso a dor seja ‘latejante’, evite a posição deitada de forma a diminuir a pressão sanguínea no local.