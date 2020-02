Enxaqueca: o que é e como prevenir

A enxaqueca é uma dor de cabeça latejante, de intensidade moderada a grave, que geralmente afeta um só lado da cabeça e impede a realização de atividades diárias normais. Pode ser desencadeada pela falta de sono, mudanças no clima, fome, excesso de estimulação dos sentidos, stress ou outros fatores.Enxaqueca e dor de cabeça não são exatamente a mesma coisa. A cefaleia, normalmente designada por dor de cabeça, é uma situação clínica muito frequente. A enxaqueca é um tipo comum de dor de cabeça ou de cefaleia. Ou seja, a enxaqueca é uma dor de cabeça, mas uma dor de cabeça nem sempre é uma enxaqueca.A enxaqueca atinge cerca de 12% da população mundial, com uma incidência maior na quarta década de vida. Estima-se que a prevalência ao longo da vida seja entre 11 e 32% em vários países. Segundo a Organização Mundial de Saúde, é a 8ª causa a nível mundial de anos vividos com incapacidade, quando consideradas todas as doenças conhecidas no Mundo.Vários estudos indicam que pode haver influências genéticas. Assim, os familiares de pessoas com enxaqueca têm maior probabilidade de também terem a doença. Quando um dos pais tem enxaqueca, o risco de um filho ter a doença é de 50%. No caso de ambos os pais terem enxaqueca, o risco sobe para 75%. Dado que é mais frequente nas mulheres, se a mãe é a pessoa afetada as suas filhas têm cerca de 66% de probabilidade de ter a doença.A dor tende a ser pulsátil, agravando-se com o esforço físico ou com movimentos da cabeça. De um modo geral, afeta apenas um dos lados da cabeça. Pode haver náuseas, vómitos, intolerância à luz, ao ruído e a alguns cheiros. Um episódio pode durar poucas horas até três dias. Entre as crises, habitualmente não há queixas. Podem ocorrer duas crises por semana ou apenas algumas ao longo da vida.A enxaqueca pode aparecer de modo recorrente, várias vezes ao longo da vida, mas sempre com intervalos livres. Se uma enxaqueca ocorre todos os dias, provavelmente existe um uso excessivo de analgésicos ou de outros medicamentos. Tome atenção aos sinais.Algumas enxaquecas podem apresentar sintomas mais complexos (enxaquecas com aura). As auras mais comuns são perturbações passageiras da visão, sob a forma de perda de visão de um dos lados, turvação das imagens, perceção de pontos luminosos, de figuras geométricas ou de ziguezagues brilhantes. Outras auras podem traduzir-se por formigueiro ou dormência de um lado da face ou mão.A enxaqueca não tem cura, mas pode ser controlada. Há medicamentos profiláticos que podem reduzir a frequência, duração ou intensidade das crises. Estabeleça horários regulares de sono.Evite ruídos altos e luzes brilhantes. Faça pausas quando estiver a ver televisão ou no computador. Ajuste os níveis de brilho dos ecrãs digitais. O repouso também é importante – escolha um local escuro e sossegado. Pode também aplicar pressão ou frio no local da dor.Existem várias técnicas que poderão ajudar, como o relaxamento muscular progressivo de Jacobson ou yoga. Uma prática regular de desporto relaxa o corpo e a mente; os desportos de resistência como corrida ou bicicleta são especialmente adequados."Apesar de só ter 26 anos, tenho enxaquecas desde os 10 anos e tomo medicação profilática desde os 17. Já utilizei mais de cinco medicações profiláticas diferentes e cheguei a ter mais de 15 dias de crises por mês", relata Madalena Plácido. É a primeira presidente da Associação MiGRA, para ajudar doentes com enxaquecas e cefaleias."As enxaquecas são altamente incapacitantes e impactam muito a minha vida, tanto pessoal, como familiar e social. Contudo, isso não me impede de conseguir alcançar os meus objetivos, mas sei que tenho de me esforçar muito mais para compensar todos os dias perdidos com crises", diz Madalena Plácido. Quanto à medicação, e embora comparticipados, custam 50 euros por mês.