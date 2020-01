Nova técnica permite corrigir dentes escurecidos e lascados

Dentes que de repente mudam de cor, tornando-se escuros, opacos e com aspeto ‘doente’, podem até estar saudáveis, mas trazem problemas estéticos e abalam a autoestima de quem se vê a braços com o problema.Na maioria das vezes, este problema resulta de ações involuntárias e acidentais, geralmente pancadas fortes, que podem causar uma lesão na parte interna do dente, que vai refletir no esmalte, conferindo-lhe um tom acinzentado e popularmente conhecido como ‘dente morto’. Mas não só.Alguns tratamentos dentários, como as desvitalizações dos canais ou determinados medicamentos (broncodilatadores, por exemplo) podem alterar a qualidade e a tonalidade do esmalte e enfraquecer os dentes, tornando-os mais suscetíveis a sofrerem deterioração.O escurecimento acontece por culpa da chamada necrose pulpar, ou seja, a rutura do suprimento sanguíneo e nervoso da polpa dentária - a parte que dá vida ao dente. Também o dente desvitalizado perde hidratação, levando a uma maior opacidade das estruturas.Outro tipo de manchas advêm de maus hábitos e estilo de vida, como a ingestão de café ou consumo de tabaco, bem como uma alimentação pobre em nutrientes. A boa notícia é que o problema já tem solução, através de técnicas como a aplicação de facetas dentárias. As facetas são ‘capas’ feitas à medida, que cobrem os defeitos.Ao sofrer o impacto, a lesão pode não ser imediatamente percetível. Mesmo assim, a mudança de cor pode surgir logo depois do acidente. As lascas no esmalte são mais fáceis de detetar, mas também podem passar despercebidas durante muito tempo, dependendo da sua localização.A necrose pulpar pode ser passageira (durando algumas semanas) ou tornar-se crónica.Geralmente não passa de um problema estético, mas em casos extremos afeta os tecidos de sustentação do dente. Nestes casos, o paciente pode sentir o dente a abanar durante algumas semanas. A situação é geralmente reversível.O paciente pode sentir um incómodo ao mastigar, já que o dente fica mais sensível do que o normal. Pode apresentar também uma fístula com drenagem de secreção purulenta.Em casos mais severos, geralmente quando os tecidos adjacentes são afetados, pode ocorrer um edema na face e ainda febre.Uma alimentação rica em vitaminas e produtos frescos fortalece e protege os dentes.Há acidentes que não se podem evitar, mas se praticar desportos de risco (hóquei, desportos de combate), use sempre proteções adequadas.Além de prejudicarem a saúde a vários níveis, o tabaco e o álcool deixam ainda marcas. O tabaco pode torná-los mais frágeis.Alguns medicamentos, como antibióticos, anti-histamínicos ou os broncodilatadores, sobretudo quando usados por longos períodos de tempo, prejudicam os dentes, tanto em termos estéticos como na sua resistência. Pergunte ao seu dentista como se deve proteger.As facetas dentárias são capas finas de cerâmica que aderem à superfície externa dos dentes, com o principal objetivo de melhorar a sua aparência. "Com este tipo de tratamento é possível mudar a cor, a forma, a orientação, o tamanho e mesmo o comprimento dos dentes", explica o médico Carlos Almeida, do Instituto Dentário do Alto dos Moinhos. Por serem feitas de cerâmica, o resultado final é muito natural, "uma vez que este material possui propriedades muito semelhantes ao esmalte dentário", acrescentou o especialista.Helena Esteves colocou facetas para corrigir defeitos, por sugestão do médico que a acompanhava . "O tratamento superou as minhas expetativas. Antes tinha vergonha de sorrir, agora rio-me com vontade", confessa.