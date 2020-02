Obstipação: O que é, quais os sintomas e como tratar

A obstipação, também conhecida como prisão de ventre, pode ser descrita como dificuldade persistente ou até incapacidade total em evacuar. Na maioria dos casos a evacuação obriga a um grande esforço por parte da pessoa, podendo até ser necessário o recurso a manobras com os dedos, de forma a ajudar na saída das fezes.Segundo o Centro de Coloproctologia de Coimbra, a obstipação pode também caracterizar-se por "uma diminuição no volume ou peso das fezes, a necessidade de fazer força para esvaziar incompletamente o reto, ou, ainda, a necessidade do uso de clisteres, supositórios, laxantes para manter a regularidade do trânsito intestinal".A situação clínica, que é tratada pelos médicos como sendo um sintoma e não uma doença, afeta a população no geral, não havendo uma idade padrão.Na origem da obstipação estão, segundo os especialistas, diversos fatores, com destaque para o estilo de vida sedentário. As pessoas que ‘adiam’ a vontade de ir à casa de banho têm também maior probabilidade de vir a sofrer de prisão de ventre. Em casos mais graves, pode ser causada por pólipos ou tumores no reto.Os médicos aconselham, por isso, a marcação de uma consulta caso a obstipação se prolongue por três semanas, de forma a perceber a causa do problema. O diagnóstico é realizado, normalmente, através do toque retal. Podem também ser feitos exames com recurso a imagem.As fezes revelam muita coisa sobre o estado de saúde de uma pessoa. Quando são duras e assim permanecem durante dias seguidos, podem indicar prisão de ventre.Não defecar completamente origina prisão de ventre. Duas vezes por semanaA diminuição da frequência a evacuar pode indicar obstipação. Defecar menos de duas vezes por semana é preocupante.Inchaço constante na parte inferior da barriga, que pode ou não estar associado a vómitos, são sintomas da prisão de ventre.Sangue nas fezes é um dos principais sinais da obstipação. Normalmente, o sangramento é associado ao esforço que a pessoa faz para conseguir defecar.Desconforto na região abdominal associado à flatulência é também um sinal.Sensação de fraqueza e febre são também sintomas. Surgem em casos mais graves.Os intestinos começam a ‘trabalhar’ quando nos levantamos, mas o tempo de ação não é igual de pessoa para pessoa, devendo dar-se tempo para começar e acabar a defecação. Nunca forçar a evacuação.Ingerir pelo menos 1,5 litros de água ao longo do dia ajuda a prevenir a obstipação. A falta de líquidos origina fezes mais duras.Uma dieta à base de alimentos ricos em fibras, como feijão, linhaça e verduras, que promovem a atividade intestinal, alivia a prisão de ventre.A prática de exercício físico regular é, segundo os especialistas, muito eficaz na prevenção da obstipação.Os laxantes são usados para o tratamento da prisão de ventre, mas só devem ser tomados após conselho médico, já que não são substâncias naturais para o intestino. O mesmo em relação à aplicação de supositórios e clisteres.Os médicos aconselham, por isso, numa fase inicial, a mudança de hábitos, com um estilo de vida saudável, desde a dieta à prática de exercício físico.A situação clínica pode levar, porém, em casos graves, a operações ou à realização de treino muscular ‘biofeedback’ para recuperar a função dos músculos anais.Medicamentos como analgésicos, antidepressivos, ansiolíticos, diuréticos, suplementos de ferro e de cálcio ou remédios para tratar a tensão arterial podem também causar ou agravar a obstipação, por conterem alumínio.80% da população portuguesa já terá sofrido, pelo menos uma vez, de prisão de ventre, segundo as estatísticas.Metade dos doentes oncológicos, em Portugal, sofrem de obstipação, como sintoma ou efeito do tratamento.