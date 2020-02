Psoríase: o que é, sintomas e como prevenir

A psoríase é uma doença inflamatória crónica da pele que afeta 2 a 3% da população mundial, segundo a estimativa da Organização Mundial da Saúde (OMS), com um impacto psicossocial grave no doente.A causa do aparecimento da doença parece ser multifatorial e, segundo Susana Vilaça, coordenadora da Unidade de Dermatologia do Hospital Lusíadas Porto, a psoríase "pode manifestar-se em vários membros da família, tendo uma base genética comum", embora frequentemente seja "desencadeada por fatores externos, como infeções, toma de medicamentos, lesões e stress". Não é transmitida de mãe para filho.A maior parte dos casos de psoríase manifesta-se pela primeira vez através de lesões na pele que costumam surgir entre os 15 e os 30 anos, mas também entre os 50 e os 60. "Apresenta-se sob várias formas, sendo a mais frequente a psoríase em placas", explica a médica, "e caracteriza-se pelo aparecimento de lesões vermelhas e descamativas, frequentemente localizadas de forma simétrica nos joelhos, cotovelos e couro cabeludo".Pode também atingir as unhas e articulações (psoríase ungueal e artropática). As manifestações e severidade da psoríase são variáveis e têm "um impacto importante na qualidade vida, sobretudo nas relações interpessoais mas também no estado geral de saúde do doente", pois podem estar associadas a doenças como diabetes, doença cardíaca e depressão. Não é transmissível.Na psoríase mais vulgar dá-se o aparecimento de placas avermelhadas na pele, cobertas com escamas esbranquiçadas ou prateadas. Podem doer e sangrar.A psoríase artropática afeta as articulações. Atinge entre 10 a 40 por cento dos pacientes e pode causar muita dor.Atinge as regiões húmidas da pele (axilas, virilhas e região abaixo da mama). Produz lesões avermelhadas mas não escama. Os sintomas podem agravar-se com o suor e o atrito da pele.Na psoríase gutata (ou em gota), encontram-se pequenas lesões em forma de gota, sobretudo no tronco, braços, pernas e couro cabeludo.A psoríase pustulosa caracteriza-se por vesículas ou bolhas de pus não infeccioso.À psoríase que atinge as unhas chama-se psoríase ungueal. As unhas podem descolar da pele, soltar-se ou esfarelar.Pode-se ajudar a controlar e mesmo evitar agudizações da psoríase. Sabe-se que hábitos de vida saudáveis e alguns cuidados diários diminuem as manifestações desta doença.A prática regular de exercício físico, uma alimentação saudável e evitar o consumo de tabaco e de álcool, são as primeiras regras a seguir quando se quer manter a psoríase sob controlo.Para ajudar no combate à psoríase recomenda-se ainda a helioterapia (exposição solar), a aplicação na pele de emolientes, hidratantes e agentes queratolíticos (substâncias que dissolvem ou destroem a camada córnea da pele). A consulta de um médico especialista é um momento fundamental de qualquer terapêutica.Existem múltiplos tratamentos para a psoríase, que devem ser individualizados e adaptados a cada pessoa. As abordagens terapêuticas devem ser sempre monitorizadas por um dermatologista, com apoio de outras especialidades como Endocrinologia, Imunologia, Cardiologia e Psicologia.Os tratamentos mais comuns para a psoríase são: corticoides, análogos da vitamina D, ácido salicílico e tazaroteno, radiações ultravioletas (fototerapia), medicamentos orais e agentes biológicos. Importante é que o doente saiba que não está sozinho."A doença foi diagnosticada aos 6 anos, e felizmente a minha filha não a tem. A dar aulas, cheguei a usar franja para não impressionar os alunos. Desde que iniciei o tratamento biológico, a doença está controlada", conta.