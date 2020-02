Terçolho: conheça os sintomas e saiba como prevenir

As pálpebras desempenham um papel muito importante na proteção do olho, funcionando como barreira mecânica em relação às agressões do exterior e sendo responsáveis pela secreção das lágrimas, que lubrificam, desinfetam e protegem os olhos. O ‘vulgar’ terçolho - a designação popular de um hordéolo externo - não é mais do que o resultado da obstrução das glândulas sebáceas existentes nas pálpebras."Existe uma acumulação de líquido sebáceo que provoca uma espécie de abcesso, que é acompanhado de sensação de corpo estranho e, por vezes, dor, resultando na inflamação da própria glândula", explica o médico oftalmologista Eugénio Leite, diretor das Clínicas Leite.Todavia, há situações que não devem ser confundidas: "Um hordéolo interno ou chalázio é uma infeção bacteriana das glândulas sebáceas, que resulta num abcesso que pode necessitar de intervenção cirúrgica", explica. A intervenção tem essencialmente como intuito drenar o líquido que se encontra no interior do abcesso.Um hordéolo externo não é contagioso e pode resultar de falta de higiene das mãos, uso incorreto de cosméticos ou uma limpeza inadequada dos mesmos. Situações de inflamação da raiz das pestanas (blefarite), sobretudo crónicas, também podem provocar uma disfunção das glândulas e, como tal, o aparecimento de terçolhos. Cuidados simples podem fazê-los desaparecer em poucos dias.Antes mesmo de aparecer o inchaço da pálpebra, o ardor é o primeiro sinal de que o olho pode estar inflamado.A par com o ardor, o lacrimejar intensifica-se, causando geralmente um incómodo difícil de ignorar.InchaçoO inchaço aparece em seguida. Tendencialmente agrava-se ao longo dos primeiros dias, sobretudo se não forem tomadas medidas para desinfetar a área e reduzir o incómodo.A exposição à luz (solar, artificial ou proveniente de ecrãs) pode ser muito mais difícil de suportar para quem está com uma infeção deste género.É talvez o pior incómodo do hordéolo, sobretudo porque não convém coçar o olho. Esfregar a zona afetada só resultará num agravamento da inflamação.O terçolho pode causar dor, acompanhada da sensação de presença de um corpo estranho, vermelhidão e sensibilidade na margem palpebral. O abcesso pode drenar.Lavar muito bem as mãos antes de esfregar os olhos é a principal forma de evitar a inflamação.Saber aplicar corretamente os cosméticos é importante, para evitar magoar a região ocular. Os cosméticos só devem ser usados dentro do prazo de validade. Depois de aberto, o rímel só dura seis meses.Os pincéis e outros acessórios usados nos olhos (extensores de pestanas ou pestanas postiças ) devem ser cuidadosamente desinfetados.Quem usa lentes de contacto deve igualmente respeitar as normas de higiene e não exceder as horas diárias recomendadas para o seu uso.De acordo com o oftalmologista Eugénio Leite, alguns procedimentos simples podem resolver o problema."A colocação de compressas ou máscaras de gel aquecido é o primeiro passo. Mas após a colocação das compressas ou máscaras devemos massajar a zona para tentar drenar o líquido do hordéolo", explica.Nos casos em que o inchaço é acompanhado de dor, tomar analgésicos com efeito anti-inflamatório pode proporcionar algum alívio. Deve ainda ser aplicada pomada antibiótica com corticoide na zona afetada.Kaitlyn Wardle, de 37 anos, viaja constantemente entre Inglaterra e Portugal e foi por cá que tratou um hordéolo persistente."Demorou meses a tratar com um novo tratamento de drenagem. Agora estou muito melhor", diz.