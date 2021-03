Medicamento inovador mostra-se eficaz contra a doença de Alzheimer

Segundo a revista Veja, o presente estudo aguarda para ser revisto e publicado em revistas científicas, estando já em andamento um outro estudo com o mesmo medicamento.

Donanemabe. É o nome do medicamento promissor no combate à doença de Alzheimer, que através de um pequeno estudo clínico, mostrou reduzir o declínio cognitivo em pacientes que sofrem com a patologia, anunciou o grupo farmacêutico Eli Lilly, citado pela revista Veja.Este medicamento liga-se às placas beta-amiloide já formadas e destrói-as, sendo que estas placas são uma das principais caracteristicas da doença e se acumulam no cérebro dos doentes.O estudo de dois anos e que envolveu 272 pacientes, com sintomas da doença leves a moderados, resumiu-se na divisão em dois grupos: um que recebeu o medicamento proprimamente dito e outro, o placebo. Os resultados dos pacientes que receberam o medicamento reduziu em 32% a perda de memória, em comparação com aqueles que receberam apenas o placebo.O principal efeito colateral observado foi a acumulação de fluido no cérebro. Este efeito é comum neste tipo de medicamento, mas a maioria dos participantes não apresentou quaisquer sintomas.