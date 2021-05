Aneurisma cerebral: o que é e quais os sintomas

“Um aneurisma é uma doença das artérias do cérebro, estruturas fundamentais para levar sangue para o cérebro, e que acontece como resultado do enfraquecimento da parede da artéria em determinados pontos: a artéria deixa de ser um tubinho que conduz sangue e começa a desenvolver uma espécie de uma bolha, com paredes extremamente frágeis, que vai crescendo ao longo do tempo e que pode rebentar.” Foi desta forma que o neurocirurgião Bruno Lourenço Costa explicou aoo grave problema de saúde que acabou por matar a atriz Maria João Abreu. Quando há uma rutura de um aneurisma, “o sangue que existe dentro da artéria sob pressão é derramado pelo espaço que existe à volta do cérebro e às vezes para dentro do cérebro”. Segundo o especialista, “além da morte, quando um aneurisma rebenta pode provocar graves lesões cerebrais que poderão afetar o estado de consciência, a função cognitiva, a função emocional, a fala, a visão ou a mobilidade” de uma pessoa.