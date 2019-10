Se o seu filho estiver com sintomas de apendicite, deixa-o fazer uma TAC?

Imagine uma situação de urgência: o seu filho está com fortes dores abdominais e os médicos desconfiam de uma apendicite aguda. Para confirmarem o diagnóstico clínico, sugerem realizar uma tomografia computorizada (uma TAC, como coloquialmente ainda se diz) e informam-no dos riscos que existemNo momento em que é necessário agir com a maior brevidade possível, o mais natural é que permita a realização do exame. E isto ocorre com bastante frequência, explicou o médico António Vaz Carneiro aos jornalistas esta sexta-feira, 12. E é até o que apresenta uma certeza de resultado maiores, acrescentou Miguel Guimarães. Só que não é o único: a ecografia tem uma margem de certeza de 96 a 97%, diz o bastonário da Ordem dos Médicos (OM) e não tem os riscos de radiação da TAC.É para ajudar os utentes dos serviços de saúde a "realizarem uma escolha mais criteriosa", explicou Miguel Guimarães, que a OM se associou ao projeto internacional de educação para a saúde Choosing Wisely (que já existe na Europa, Estados Unidos ou Canadá) e disponibiliza agora respostas a este e outros dilemas. São recomendações, baseadas em evidências científicas que foram reunidas pelos 52 colégios da ordem e que estão já disponíveis no site deste organismo . "São guidelines com leitura de um minuto a um minuto e meio", disse António Vaz Carneiro e que pretendem com linguagem simples explicar por exemplo os riscos de realizar uma TAC numa criança.A ferramenta foi apresentada esta manhã aos jornalistas, na sede da Ordem dos Médicos, em Lisboa. Para já conta com cerca de 90 respostas, mas espera-se que cada um dos 52 colégios da ordem atualizem regularmente, explicou o médico António Vaz Carneiro.Miguel Guimarães anunciou que em breve estará agregada a esta ferramenta informação que permita aos doentes perceberem quando devem recorrer a uma urgência hospitalar ou ao médico de família. E, em breve, explicou o bastonário, a OM terá um outro projeto "inovador" de informação sobre os tempos indicados de consulta por especialidade.