Estudo revela que pintar o cabelo muitas vezes aumenta risco de cancro da mama

médico da Associação 'Breast Cancer Now', Kotryna Temcinaite, avançou ao jornal britânico The Sun que é necessário perceber quais são os compostos químicos que podem estar envolvidos no desenvolvimento do cancro. Para além disso, o especialista recordou que a pesquisa, ainda que bastante representativa, poderá não ter sido feita da forma mais correta.

"É um estudo com uma grande amostra mas todas as participantes tinham histórico familiar de cancro da mama, o que, por si, já lhes dá um maior risco", concluiu.



Um estudo realizado pelo Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos da América concluiu que pintar o cabelo com tinta permanente aumenta o risco de ter cancro da mama. Admirado(a)? A investigação avança também que os produtos químicos utilizados para alisar o cabelo são prejudiciais para a sua saúde. estudo , publicado esta quinta-feira na plataforma online daquele instituto, sugere que as mulheres que pintam o cabelo com frequência vêem a probabilidade de contrair este tumor aumentar 9%. A pesquisa foi realizada durante dez anos, sendo analisadas 46.709 mulheres.Outro dado curioso nesta pesquisa é o facto de, quando analisadas as mulheres que utilizam tintas semi-permanentes ou temporárias, não haver registo de aumento desse risco. Por outro lado, e ainda sobre os cuidados capilares, o estudo avança que as pessoas que utilizam químicos para alisar o cabelo, têm 30% maior probabilidade de ter cancro da mama.A pesquisa, ainda que alargada a muitas mulheres, está a gerar controvérsia entre especialistas.