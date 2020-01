Conheça os sintomas e saiba como se proteger do coronavírus

O coronavírus foi identificado pela primeira vez em janeiro de 2020 na cidade de Wuhan, na China. O vírus mortal não tinha sido identificado até então em seres humanos mas causou um surto na cidade chinesa e já fez 169 mortos.

O Serviço Nacional de Saúde já respondeu a algumas dúvidas relativas à transmissão e aos sintomas do vírus mortal.

Segundo o SNS, a via de transmissão do vírus ainda está em investigação e apenas se sabe que a transmissão de pessoa para pessoa já foi confirmada.

Sintomas

No que diz respeito aos sinais e sintomas, o Serviço Nacional de Saúde disse que as pessoas podem ter sintomas de infeção respiratória aguda como tosse, febre e dificuldades respiratórias.

Nos casos mais graves "pode levar a pneumonia grave com insuficiência respiratória aguda, falência renal e de outros órgãos e eventual morte", disse o SNS no site.

Risco de transmissão

De acordo com o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC), existe uma probabilidade moderada de importação de casos nos países da União Europeia.

A ECDC garantiu que, desde que as práticas de prevenção e controlo de infeção sejam cumpridas, a probabilidade de transmissão secundária é baixa.

Tratamento

O tratamento para as pessoas infetados com o vírus mortal é feito, tendo em conta os sinais e os sintomas que são apresentados. Até ao momento não existe uma vacina mas já estão a ser feitas investigações nesse sentido.





Medidas de proteção

Mesmo não havendo casos confirmados em Portugal, não há medidas especificas. No entanto, nas áreas já afetadas, a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomendou algumas medidas de higiene e práticas de segurança alimentar para reduzir a transmissão da doença, como:

Lavar as mãos frequentemente, especialmente depois de estar em contacto direto com pessoas que estejam doentes;

Evitar contacto desprotegido com animais selvagens ou de quinta;

Evitar contacto próximo com doentes com infeções respiratórias;

Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar boca e nariz quando espirrar ou tossir

Lavar as mãos sempre que espirrar, tossir ou se assoar.

O que fazer se for viajar

A Organização Mundial da Saúde não recomenda trocas comerciais para a China.

Se o destino da viagem for o país chinês, deve seguir as recomendações das autoridades de saúde da China e as recomendações acima descritas pela OMS. Se, por outro lado, estiver a regressar de áreas afetadas que apresentam sintomas da doença, deve, antes de ir a um hospital, ligar para a SNS24 a informar sobre a sua condição de saúde e seguir as orientações que lhe forem indicadas.