O que fazer quando a máscara se molha?

Esta semana ainda vai ser de chuva em muitas zonas do País. Um regresso da chuva em plena pandemia e quando o uso da máscara está cada vez mais generalizado, é normal que surja a dúvida do que fazer se a máscara apanhar com uma chuvada. Dizem os especialistas que o melhor é trocar de máscara."Se se molham ou humedecem as máscaras perdem eficácia e o melhor é não correr riscos", sublinha, citada pelo El País , a professora de epidemiologia e medicina preventiva da Universidade Complutense de Madrid, Maria Elisa Calle.

Mesmo sem chuva, o recomendável, para quem usa máscaras cirúrgicas, é trocar a cada quatro horas. Isto porque, ela vai perdendo eficácia com o tempo e a humidade que se produz com a respiração.Para quem usa máscaras reutilizáveis, a Organização Mundial de Saúde recomenda deixá-las secar, sempre que estas se molham. Com o tempo incerto o melhor é levar na mala um par de máscaras limpas que possam ser usadas caso seja preciso substituir a que está a usar. As máscaras suplentes devem ser guardadas numa caixa ou saco de papel, uma vez que as bolsas de plástico são mais propensas ao crescimento de bactérias.