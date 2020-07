Não, a zaragatoa do teste à Covid-19 não danifica o cérebro

Nas redes sociais, têm sido partilhadas publicações que indicam que o teste à Covid-19 - feito com uma zaragatoa que recolhe vestígios da garganta ou nariz - danifica o cérebro. As alegações adiantam ainda que o órgão pode ficar inflamado - e tudo isto não é verdade. AFP falou com dois especialistas. Nas redes sociais, é escrito que a zaragatoa "fura" a barreira hematoencefálica, que é um revestimento que separa o sangue que circula o sistema nervoso central do resto do sistema circulatório. "A zaragatoa não toca na barreira hematoencefálica nem a coloca em perigo. Não ameaça o sistema nervoso de maneira nenhuma", garante John Dyer, imunologista e professor na Universidade de New South Wales, Austrália.O epidemiologista John Matthews, da universidade de Melbourne, frisa o mesmo: "As zaragatoas não colocam a barreira hematoencefálica em perigo de maneira nenhuma."O procedimento do teste pode ser doloroso, mas permite às zaragatoas chegar aos locais onde o vírus mais se multiplica, na garganta e nariz. Estas zonas estão longe do cérebro e, além disso, existe ainda a estrutura óssea do crânio que nos protege.