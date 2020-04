O coronavírus afeta de forma diferente as crianças? Saiba como

A polémica foi lançada após o empresário Elon Musk ter afirmado que as crianças são "essencialmente imunes" ao coronavírus. Não é verdade que estejam imunes ao vírus mas esta doença afeta as crianças de forma diferente.



No que toca aos idosos, o coronavírus pode ser agressivo e tornar-se mesmo fatal para muitos pacientes deste grupo. Relativamente às crianças, estando expostas ao vírus podem ser infetadas, porém normalmente apresentam sintomas muito mais leves.

Numa fase inicial pensava-se que as crianças fossem menos infetadas, porém após começarem a ficar isoladas em casa com adultos, começou-se a notar um crescimento dos casos em menores. Isto porque os adultos estavam mais expostos ao Covid-19 nos locais de trabalho e em viagens, porém quando o isolamento foi implementado, também as crianças começaram a testar positivo.

Segundo vários estudos, os números coonhecidos de crianças infetadas também é menor dado que estas são menos testadas uma vez que, habitualmente, são testados os que sofrem com sintomas mais severos.

Segundo Andrew Pollard, professor de infeção pediátrica e imunidade na Universidade de Oxford, as crianças são menos afetadas pelo vírus mesmo tendo condições de saúde que as deixem mais débeis.



Segundo o estudo levado a cabo pelo Universidade de Oxford, a maioria das crianças infetadas sofre sintomas comuns semelhantes a uma gripe como garganta dorida, espirros ou dores corporais, e muito poucas chegam a sofrer com dificuldades respiratórias ou pneumonia.