Covid-19 aprisionou doentes com Doença Pulmonar Crónica e travou tratamentos e diagnósticos

A Covid-19 levou tudo aquilo que davamos como garantido e roubou ainda mais a liberdade a idosos e doentes de risco. O grupo de doentes com Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC) tem sido um dos mais afetados pela pandemia.Com o início do desconfinamento voltamos gradualmente às nossas vidas, a uma nova normalidade, mas que ainda não chega a todos. Para os afetados pela Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC) o medo continua à espreita. São doentes mais suscetíveis de sofrer formas mais graves da Covid-19 que, mais do que qualquer outra pessoa, se resguardam e submetem a um confinamento rigoroso, afastados dos amigos, da família e de tudo o que os pudesse colocar em perigo.Muitos doentes de DPOC passaram a evitar consultas e contacto com hospitais e centros de saúde onde pudessem, potencialmente, estar em risco de serem infetados pelo novo coronavírus. A pandemia condicionou o tratamento destes doentes e travou o diagnóstico da doença em pacientes que ainda não tenham sido diagnosticados. A severidade da doença - que pode ser fatal - associada à falta de tratamento ou diagnóstico, pode ser o ‘cocktail’ perfeito para agravar o estado clínico do doente a um ponto sem retorno.