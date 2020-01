Como identificar uma rutura do baço?

Está presente em quase todos os animais vertebrados, mas é um órgão que os seres humanos podem dispensar. Parte integrante do sistema linfático, o baço tem como objetivo a produção de células sanguíneas – processo conhecido por hematopoiese – e a destruição de células velhas – conhecido como hemocaterese -, além de ser ainda responsável pela produção de anticorpos e a proteção contra certas infeções.

Uma lesão, provocada por exemplo por uma pancada forte na área do estômago, pode provocar dor e sensibilidade no lado esquerdo do abdómen, por baixo da caixa torácica, que se pode alastrar ao ombro esquerdo. Se a hemorragia causada pela rutura do baço for significativa, a lesão provocará também ressão arterial baixa e tonturas, com a visão a ficar desfocada e originando desmaios.

Uma pancada forte na área do estômago, por exemplo, pode originar a rutura da membrana que reveste o baço e, consequentemente, uma hemorragia no abdómen. Estes danos são frequentemente dolorosos e o seu diagnóstico pode ser obtido através de ecografia ou raio-X.

A gravidade da hemorragia é geralmente determinada pelo tamanho da lesão do baço, sendo que esta pode variar desde pequenas ruturas que param de sangrar espontaneamente a grandes ruturas que causam hemorragias potencialmente fatais.

Para o tratamento de lesões no baço são necessárias transfusões de sangue e, em último caso, uma intervenção cirúrgica para remover ou reparar o órgão se estiver gravemente danificado – cirurgia conhecida como esplenectomia. Quando este é removido, o corpo perde parte da sua capacidade de produzir anticorpos de proteção e de eliminar microrganismos não desejados do sangue.

Com isto, o corpo perde capacidade para combater infeções mas outros órgãos, como o fígado, compensam esta perda, assumindo as suas funções. Pessoas sem baço têm um risco agravado de sofrer infeções pelo seu papel importante no combate a certos tipos de bactérias.