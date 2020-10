Iniciativas na luta contra o cancro da mama que fazem a diferença

LPCC - Outubro Rosa FOTO: LPCC

AUSONIA

A marca junta-se ao Outubro Rosa com a terceira edição da campanha solidária #UMAPORTODAS, juntamente com a Liga Portuguesa Contra o Cancro. Este ano, a embaixadora é Bárbara Guimarães.

Por cada embalagem vendida de qualquer produto da AUSONIA, é doado o valor equivalente a um minuto de investigaçãoàLiga Portuguesa Contra o Cancro, que vai apoiar a investigação e desenvolvimento de projetos a favor da luta contra o cancro da mama,com um investimento até €16.500.



AUSONIA com Bárbara Guimarães FOTO: D.R.

La Roche Posay

Em prol do Pink October, a La Roche Posay junta-se com à comunidade oncológica e lança a primeira gama de vernizes e sugere o desafio "dar cor às unhas por uma causa". A nova gama de vernizes, testada oncologicamente, foi criada com parceria direta com mulheres de vários países que estão a passar por este tipo de terapia e tem como objetivo sensibilizar o público, procurando passar uma mensagem de alerta e inspirar quem está a passar por uma situação idêntica. O verniz Toleriane Silicium é protetor, fortificante e hipoalergénico, tem 5 cores disponíveis e custa €11,50. A fórmula deste verniz faz com que estes sejam os primeiros vernizes seguros que protegem as unhas – desde risco solar às terapias oncológicas.

Verniz Toleriane Silicium, €11,50 na La Roche Posay FOTO: La Roche Posay

Intimissimi



A Intimissimi, a Liga Portuguesa Contra o Cancro e a atriz Sofia Ribeiro juntam-se numa campanha muito especial. Ao longo do mês, a cada soutien vendido em qualquer loja da marca (física ou online), serão doados €2 à Liga Portuguesa Contra o Cancro para apoiar nesta combate, que é de todos.



Estée Lauder

A marca tem sido líder no movimento global do cancro da mama desde Evelyn H. Lauder co-criou o Laço Rosa (representativo do cancro da mama) e iniciou a campanha em 1992. Este ano, o criativo da "campanha" apresenta um Laço diferente, exclusivo "rosa em negrito". Numa tentativa de destacar a importância da educação e da descoberta precoce, reunir debates com especialistas médicos e produzir materiais informativos.



Entre outras iniciativas, a marca vai realizar um lançamento de uma ação nas redes sociais para reunir apoios e participações com o objetivo de angariar fundos para a The Breast Cancer Research Foundation através da simples ação de mostrar o seu laço rosa e partilhar o seu significado, utilizando as hashtags #TimeToEndBreastCancer e #ELCdonates. Além disso, por cada publicação pública (post no Instagram ou Facebook) durante o mês de outubro utilizando as duas hashtags em simultâneo, a marca doará 25 dólares para The Breast Cancer Research Foundation até um máximo de 100.000 dólares.





Mango

A Mango lança uma coleção solidária de apoio à investigação contra o cancro da mama, em conjunto com a Fundação FERO – entidade dedicada à investigação oncológica, para onde vão os lucros das vendas desta coleção.

A coleção já está disponível online e nas lojas – e é composta por t-shirts e uma bolsa da linha de Woman, e outras t-shirts das linhas Violeta by Mango e Mango Man. Todos os artigos têm mensagens que apelam à força para a luta deste cancro.

T-shirt, €15,99 na Mango FOTO: EQUIPA DE ACCOUNTS (BIRDSONG)

C&A

A C&A criou uma campanha para ajudar a "sensibilizar a população para a importância de uma detenção a tempo para salvar vidas", como se lê no website da marca. Para esta, colaboraram com ginecologistas e oncologistas especializados em cancro da mama, mulheres e homens que sofreram desta doença em conjunto com a associação EVITA.



A marca contribuiu com 44 mil euros para a EVITA para apoiar um estudo (liderado pelo i3s, CHUSJ, o IPO Lisboa, a Universidade do Minho e a Universidade NOVA - NOVA Medical School e NOVA School of Business and Economics) que têm o objetivo de estimar "o impacto social e económico na implementação de um percurso de cuidados otimizado e da gestão multidisciplinar de cuidados versus o diagnóstico e tratamento tardio do cancro da mama e ovário hereditário", que é essencial para aumentar os recursos para a identificação precoce dos portadores de mutação genética com alto risco para o desenvolvimento de cancro.





Yoopies

A Yoopies lançou uma campanha de sensibilização e apoio às mulheres, particularmente às mães, para promover a mamografia. E vai faze-lo através do #MovimentoRosa, o movimento em que as mães podem desfrutar de 2 horas de cuidados infantis gratuitos, enquanto vão à consulta médica.



No comunicado à imprensa, a Yoopies reforça a importância de não nos esquecermos desta doença, no ano da covid-19. Para usufruir das 2 horas de cuidados dos mais novos, basta aceder o website da iniciativa – registar-se na Yoopies, preencher a confirmação da marcação da mamografia (através de fotografias ou capturas de ecrã).



Clínicas CUF



A CUF marca o mês de prevenção do cancro da mama sob o mote "Avalie o seu risco de Cancro da Mama", oferecendo entre dia 9 a dia 30 de outubro, consultas gratuitas de diagnóstico precoce com especialistas em cancro da mama. Estas avaliações vão estar disponíveis em nove clínicas CUF - Clínica CUF Almada e nos Hospitais CUF Cascais, CUF Coimbra, CUF Porto, CUF Santarém, CUF Sintra, CUF Tejo, CUF Torres Vedras, e CUF Viseu.



Apesar de direcionadasa mulheres a partir dos 35 anos sem sintomas ou alterações, as avaliações que ajudam a perceber o risco de desenvolver o cancro bem como as medidas de prevenção a adotar, também se aplicam aos homens, desde que haja alguma suspeita de alteração mamária significativa. A inscrição é obrigatória e limitada às vagas disponíveis. Esta pode ser efetuadaatravés de marcação telefónica para o 800 100 077 ou online.



Avon



Também a aumentar a Avon se junta à luta contra o cancro da mama. Com a Cruzada AVON Contra o Cancro da Mama, e através da venda de produtos solidários, a Avon Portugal angaria fundos para o financiamento da investigação sobre tratamentos para o cancro da mama. A #Boobwatch é uma iniciativa lançada pela Avon, dentro da campanha de ativismo social, para aumentar a sensibilização sobre a importância de controlos regulares para prevenir e facilitar a deteção precoce. Além disso,a empresa já doou mais de 796 milhões de euros para a causa, tendo também financiado exames de saúde da mama para mais de 20 milhões de mulheres.

A #Boobwatch é uma iniciativa lançada pela Avon FOTO: D.R.

Overcube



A Overcube junta-se à Liga Portuguesa Contra o Cancro com uma iniciativa para ajudar na luta contra o cancro da mama. A iniciativa visa angariar fundos para ajudar na compra de equipamento hospitalar para a Ala Oncológica do Hospital Senhora da Oliveira, em Guimarães.

A OvercubeCollectiva é a área de responsabilidade social da Overcube e está à frente desta iniciativa. A angariação de fundos vai funcionar através de parcerias que estabeleceu com algumas marcas, que oferecem uma seleção exclusiva de calçado, em que 10% do valor de cada par reverte para apoiar a LPCC.

Para contribuir para esta causa basta aceder o site e escolher entre a variedade de calçado disponível das marcas que se juntaram a esta iniciativa - Fly London, Foreva, Softinos, Geox, The Flexx, Petite Jolie by Parodi, JJ Heitor, Diadora e Conguitos. Com propostas para senhora, homem e criança incluídas na campanha e têm o valor máximo de 50€.