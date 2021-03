Obesidade e cancro, uma ligação cada vez mais evidente

Os estudos, que tomam o Reino Unido como exemplo e abrangem o período de tempo que dura a pandemia , reportam que existe um aumento de peso generalizado entre os britânicos, após a redução dae o aumento do consumo de fast food, também devido à popularização das plataformas de entrega de comida em casa."Precisamos de comer alimentos melhores, mas é igualmente claro que o exercício regular é também muito importante na prevenção do cancro", diz, professora na Universidade de Edimburgo. Oou obesidade deixa os indivíduos vulneráveis ao desenvolvimento de, tendo mais de uma dúzia de tipos de cancro sido ligados ao excesso de peso em investigações recentes.Embora no Reino Unido o tabagismo continue a ser a principal causa de cancro, é provável que a obesidade - que atualmente é o segundo - se torne na causa principal. Há dois fatores em evidência: cada vez mais pessoas estão a deixar de fumar, mas existem cada vez mais indivíduos em risco de obesidade . Como resultado, espera-se que até 2040 a obesidade tenha ultrapassado o tabagismo como a principal causa evitável de cancro nas mulheres, um padrão que os homens seguirão alguns anos mais tarde.Numa experiência recente que utilizou ratos, os cientistas, financiados pela, compararam um grupo que levou vidas sedentárias com outro grupo que foi colocado em passadeiras durante 30 minutos, três vezes por semana. Os cientistas descobriram que o exercício reduziu os níveis de inflamação do fígado, que pode levar a tumores, e melhorou o metabolismo dos ratos mais velhos, mesmo naqueles que tinham doenças hepáticas avançadas.Este estudo, que foi conduzido por, professor nodescobriu que os ratos exercitados tinham menos gordura no fígado e movimentavam-se mais rapidamente. "Queríamos ver se o exercício em ratos - uma rotina suave que pudesse espelhar o exercício possível para as pessoas fragilizadas - poderia ajudar a inverter o declínio imunitário e ajudar a reduzir o risco de desenvolvimento de tumores hepáticos", explica Mann, ao The Guardian. Esta investigação ganha relevo porque os casos deem humanos aumentaram no Reino Unido na última década, com 17 novos casos a serem diagnosticados todos os dias, e prevê-se que as taxas continuem a crescer.Outro estudo recente da Cancer Research UK mostrou que mais de 135 mil casos de cancro poderiam ser evitados todos os anos, em grande parte através de mudanças no estilo de vida, com o aumento da atividade física a desempenhar um papel fundamental nesta inversão de realidades. Embora o estudo seja um reflexo do estilo de vida dos britânicos, este são dados que podemos tomar como válidos, em Portugal, como forma de prevenção.