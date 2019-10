Sepsis pode causar a morte

Quando o corpo é infectado por bactérias, vírus ou fungos o nosso organismo reage e o sistema imunitário tenta eliminá-los. Mas, às vezes, o processo de autodefesa pode provocar alterações graves no funcionamento de órgãos como o coração, o cérebro, o fígado, os rins e os pulmões e levar a uma inflamação generalizada, chamada sepsis. Todos os anos, a doença afecta cerca de 30 milhões de pessoas no mundo, seis milhões acabam mesmo por morrer. Paulo Mergulhão, médico dos Cuidados Intensivos do Centro Hospitalar de São João, explica porque os casos de sepsis estão a aumentar.

A sepsis acontece quando o sistema imunitário luta contra uma infecção. Como é que isso pode provocar a falência de vários órgãos?

Os mecanismos relevantes não estão completamente esclarecidos e são muito complexos. Isto é um dos factores que tem limitado o desenvolvimento de terapêuticas eficazes na modulação desta resposta desregulada do organismo a uma infecção, que não envolve apenas o sistema imune

O número de casos está a aumentar no mundo. Porquê?

O aumento do número de casos prende-se em grande parte com o progresso da medicina que tem vindo a permitir prolongar a vida com situações crónicas com a diabetes, doenças auto-imunes ou diversos tipos de cancro. Em muitos casos as intervenções necessárias comprometem de alguma forma o sistema imune e deixam-nos mais vulneráveis a infecções.

Está relacionado com a resistência das bactérias aos antibióticos?

O problema da resistência aos antimicrobianos é uma preocupação fundamental, mas provavelmente não contribui de forma significativa para o aumento do número de casos. Torna é mais difícil o tratamento destas situações que passa primariamente pela administração atempada de antibióticos activos contra o microorganismo responsável pela infecção.

Quantas pessoas são afectadas em Portugal pela doença? Quantas pessoas morrem por ano em Portugal?

Não há outros estudos epidemiológicos de grandes dimensões, para além dos já efectuados [segundo a Direcção-Geral da Saúde, 22% dos internamentos em unidade de cuidados intensivos são devidos à sepsis, 40% destes doentes acabam por morrer]. No entanto não é de esperar que o comportamento da população portuguesa seja diferente da dos restantes países industrializados onde se têm demonstrado aumentos sustentados de incidência.

É uma doença associada a doentes internados em cuidados intensivos ou pode ocorrer a alguém que não esteja hospitalizado? Em que situações?

A sepsis pode ocorrer tanto em infecções adquiridas no hospital (nosocomiais) como e infecções que surgem fora dele (comunitárias). A associação à Medicina Intensiva decorre da frequente necessidade (particularmente nos casos de choque séptico ou de disfunção significativa de um ou mais órgãos) de admitir estes doentes em Unidades de Cuidados Intensivos, de forma a que se possam suportar adequadamente os órgãos em falência e garantir um tratamento adequado da infecção subjacente.

Há casos de sepsis em período neonatal em Portugal? Quais são as causas?

Não sou um especialista em neonatologia mas é verdade que a sepsis neonatal é um problema. Os neonatos, particularmente os grandes prematuros, podem ser muito susceptíveis a infecções.

Quais são os sintomas da doença? Com que doenças podem ser confundidos?

Este é um dos grandes desafios na área da sepsis. Uma vez que qualquer infecção pode ser causa de sepsis. Assim, os sintomas possíveis no início da doença são muito variáveis e dependem da infecção que está a causar o problema. Por exemplo, um doente com uma pneumonia terá sintomas muito diferentes de outro doente com uma infecção urinária ou uma meningite mas todos eles podem ter sepsis. De qualquer forma há sinais de alarme que os profissionais de saúde têm que ser capazes de reconhecer precocemente num contexto de suspeita de infecção, nomeadamente o aumento da frequência respiratória, alterações agudas do estado de consciência ou diminuição da pressão arterial.

O que dificulta o diagnóstico precoce?

A enorme variabilidade das formas de apresentação é um dos principais factores. Doenças como o enfarte agudo do miocárdio ou o acidente vascular cerebral têm formas de apresentação habitualmente fáceis de descrever e identificar (dor no peito, instalação súbita de falta de força num dos lados do corpo…) o que não é o caso da sepsis. O diagnóstico precoce depende da formação adequada dos profissionais de saúde que devem ser capazes de reconhecer precocemente doentes com suspeita clínica de infecção. A partir daqui existem formas de avaliação que permitem identificar com elevado grau de certeza os casos de sepsis. Outra limitação ao diagnóstico precoce é a ausência de marcadores bioquímicos altamente específicos para a presença de infecção. As variáveis analíticas em que os médicos habitualmente se apoiam para suportar uma suspeita de infecção são muito inespecíficas e podem ser alteradas por inúmeras situações de outra natureza que causem inflamação.

Qual é o tratamento da doença?

O tratamento da sepsis assenta em três pilares fundamentais. O primeiro é a administração o mais precoce possível de antibióticos activos contra os microorganismos responsáveis pela infecção, existindo evidência que, nos casos mais graves (choque séptico) a escolha errada da antibioterapia inicial resulta em aumentos muito significativos da mortalidade. Paralelamente a isto é fundamental garantir que, nos casos em que existe essa necessidade, se proceda ao controlo do foco. Por isto entende-se qualquer medida física que tenha por objectivo reduzir ou eliminar o ponto de partida da infecção. Pode dar-se como exemplo a drenagem de um abcesso ou encerramento cirúrgico de uma víscera oca perfurada. Estas duas medidas (antibioterapia e controlo do foco) dependem da rápida identificação do ponto de partida da infecção o que em doentes muito graves (particularmente se inconscientes) se pode revelar um exercício difícil. A rápida identificação do foco de infecção é, portanto, uma das principais prioridades na abordagem inicial desta síndrome.

Qual é o terceiro pilar do tratamento da sepsis?

O terceiro princípio da terapêutica consiste no suporte artificial dos órgãos que possam estar disfuncionantes através da utilização de diversas metodologias adaptadas à situação clínica. Esta última é uma medida de contemporização que permite "ganhar tempo" para tratar a infecção de forma eficaz.

A taxa de sobrevivência depende do tratamento nas primeiras horas. O que acontece ao organismo à medida que o tempo passa sem tratamento?

De forma simplista pode pensar-se no choque como um desequilíbrio entre a necessidade e a oferta de oxigénio aos diferentes tecidos do organismo. Quanto maior o tempo decorrido entre a instalação do choque e a instituição de terapêuticas adequadas maior será a lesão dos diferentes órgãos secundária a essa entrega deficitária de oxigénio. Isto pode chegar ao ponto de as células deixarem de ser capazes de aproveitar o oxigénio que lhes chega sendo que nessa circunstância a probabilidade de sobrevivência é muito remota.

O que é que as pessoas podem fazer para evitar a sepsis?

Actualmente sabemos que há vários determinantes genéticos que nos tornam mais ou menos susceptíveis à sepsis, mas não temos capacidade de actuar sobre esses genes de forma a mitigar esse risco. Assim a prevenção depende da adopção de estilos de vida saudáveis e evicção de comportamentos que nos coloquem em risco. A título de exemplo, sabemos que o consumo de tabaco está ligado à emergência de doenças como a doença pulmonar obstrutiva crónica e o cancro do pulmão que nos deixam mais susceptíveis a infecções respiratórias e, por maioria de razão, à sepsis. Outro aspecto relevante é o cumprimento do plano vacinal.

E o problema do consumo excessivo de antibióticos?

Sem se poder afirmar que a resistência aos antimicrobianos (RA) resulte necessariamente no aumento de casos de sepsis, não há dúvida que ela dificulta grandemente o seu tratamento na medida em que aumenta o risco da antibioterapia inicial não ser apropriada. Sabemos que o consumo de antibióticos resulta necessariamente no aparecimento de RA, logo a preservação da eficácia dos antibióticos deve ser uma preocupação de todos. Há que reconhecer que uma grande proporção das infecções do adulto jovem é de natureza vírica e que não beneficiam da administração de antibacterianos. Temos de começar a desenvolver uma perspectiva mais conservadora sobre a utilização de antibióticos sob pena de comprometermos a sua eficácia nos casos em que eles são verdadeiramente necessários.