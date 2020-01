Tudo o que falta saber sobre o novo coronavírus que já matou mais de 80 pessoas

O novo coronavírus que causa pneumonias e tem origem na China já matou mais de 80 pessoas - incluindo uma vítima confirmada esta segunda-feira em Pequim- e infetou mais de 2.700 pessoas, mas o que se desconhece sobre o vírus é ainda muito mais do que aquilo que já se sabe.

Estados Unidos, Japão, Alemanha, França e outros países estão a planear a retirada dos seus cidadãos que estão em Wuhan, epicentro do surto do novo coronavírus (2019-nCoV). O Governo português desaconselhou "viagens não essenciais" à China e admitiu a retirada de portugueses de Wuhan, se a medida for viável à luz das regras de saúde pública.

Mas por saber está ainda a origem exata do vírus, qual o hospedeiro (animal) e se houve ou não um hospedeiro intermediário. Também não é ainda clara a forma de transmissão entre humanos, o período exato em que essa transmissão se dá e a taxa de ataque do vírus. Eis algumas questões sobre o vírus para as quais ainda não há resposta:

Qual a verdadeira taxa de ataque?

Apesar de diariamente crescer o número de infetados, ainda não se sabe verdadeiramente qual o alcance do vírus.

Quais as pessoas mais afetadas?

Desconhece-se se o vírus afeta igualmente todo o tipo de pessoas, desde adultos ou crianças, doentes ou saudáveis, como sublinhou à agência Lusa o pneumologista Filipe Froes, nomeado representante da Ordem dos Médicos para as questões ligadas ao novo coronavírus (2019-nCoV).

As autoridades internacionais ainda não sabem também quem é que tem as formas mais graves da doença e quais as características dos mortos por este novo vírus.