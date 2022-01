Saiba o que é estenose da carótida, a doença que leva Jerónimo de Sousa ao bloco operatório

A estenose da artéria carótida trata-se de uma doença que obstruí parcialmente ou totalmente as artérias carótidas. O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, vai ser operado de urgência a esta doença e por isso estará afastado da campanha às legislativas durante 10 dias.Recorde-se que as artérias carótidas são responsáveis pelo fluxo sanguíneo no cérebro.