Saiba tudo sobre o eczema

O que é o eczema?

O eczema é uma reação inflamatória da pele, muitas vezes associada a outras doenças alérgicas, como a asma e a rinite. O eczema (ou dermatite atópica) é um problema que afeta a pele. Pode atingir indivíduos de qualquer idade mas é mais frequente nas crianças. Em Portugal, estima-se que afete 10% das crianças, mas só 2% é que apresenta queixas graves. Na maioria dos casos, os sintomas desaparecem ou diminuem com o crescimento. De acordo com o site da CUF, existem duas formas distintas: eczema atópico e eczema de contacto alérgico.

Eczema atópico

Apresenta, persistentemente ou frequentemente, comichão associado a sinais como vermelhidão, ex sudação, secura e descamação da pele e, em situações mais prolongadas, cicatrizes provocadas pela coceira persistente.

As lesões referidas aparecem em locais sugestivos, variando consoante o grupo etário: nas crianças mais pequenas, na cabeça e nas superfícies extensoras dos membros; nas crianças mais velhas e nos adultos nas superfícies de flexão (atrás dos joelhos e na frente dos cotovelos) e também nas pálpebras e em cima dos lábios.

Tem associadas outras doenças alérgicas, nomeadamente asma e/ou rinite alérgica.

Tem associada história familiar de doenças alérgicas.

Eczema de contacto alérgico

Acontece quando existe o contacto, repetitivo ou durante longos períodos de tempo, da pele com um alergénio (substância que pode causar uma reação alérgica). Entre as substâncias mais frequentemente implicadas referem-se: os metais (níquel, crómio, cobalto), os cosméticos, os medicamentos, as borrachas, as colas, entre outros.

Após o contacto da pele com o alergénio suspeito, manifesta vermelhidão, vesículas com ex sudação e comichão no local, podendo depois esta reação estender-se a outras partes da pele e persistir mais do que uma semana.

Após o contacto durante longos períodos de tempo com o alergénio suspeito, a pele apresenta-se seca, gretada, escamosa e endurecida.

O eczema resulta da reação a substâncias chamadas alérgenos que contactam com a nossa pele. Em pessoas suscetíveis estes alérgenos originam comichão, vermelhidão, por vezes vesículas ou bolhas e esta reação é denominada de eczema alérgico de contacto.

Sintomas:

Na fase inicial ou aguda do eczema a pele fica seca, vermelha, inchada, com comichão e pequenas vesículas que podem evoluir para crostas e escamas.

Na fase crónica a pele torna-se espessa, com escama, podendo adquirir um aspeto curtido.

Por vezes e difícil distinguir clinicamente de outras dermatoses.

Causas

O dermatologista, quando suspeita de dermite de contacto estuda as substâncias que contactam com a pele no local de trabalho e fora deste, na tentativa de identificar o alérgeno responsável. Por vezes, a distribuição das lesões permite identificar o alérgeno em causa. Outras vezes é necessário efetuar testes de alergia, chamados testes epicutâneos ou provas de contacto.

Alérgenos mais frequentemente implicados em caso de eczema



São o níquel, as borrachas, os corantes, os perservantes, as colas, os perfumes ou essências e os medicamentos, entre outros.

Tratamentos

Eczemas ligeiros respondem habitualmente a corticosteroides em creme e anti-histamínicos orais prescritos pelo dermatologista. Eczemas mais graves podem requerer tratamento com corticoides orais ou injetáveis, outros anti-inflamatóriose agentes imunomoduladores.

As pessoas com eczema alérgico de contacto devem: