Dor menstrual é o principal sintoma da endometriose

Dor menstrual e dificuldade em engravidar. São os dois sinais que mais levam as mulheres a uma consulta de ginecologia. O diagnóstico da endometriose - doença crónica caracterizada pela presença de tecido endometrial fora da cavidade uterina - é facilmente confundido com outras doenças. Por esta razão, detetar a doença pode ser um processo difícil e, na maioria das vezes, demorar anos."Há mulheres que passam uma vida inteira a tratar infeções urinárias ou síndrome de cólon irritável que não o são.Muitas vezes, já passaram por mais de cinco ou seis médicos, sem que nenhum tenha valorizado a sua dor", explica ao Correio da Manhã a coordenadora do Centro Especializado em Endometriose do Hospital Lusíadas Lisboa, Fátima Faustino.As estimativas apontam para que uma em cada 10 mulheres em idade reprodutiva possa ter endometriose. As estatísticas aumentam para mulheres com histórico de dor crónica e/ou infertilidade: a probabilidade é de 30 a 50 por cento. Por se tratar de uma doença crónica, não existe cura. Há, no entanto, tratamento, que ajuda a reduzir a sintomatologia. As opções passam por terapêutica hormonal (pílula) ou até cirurgia.Manuela Belchior teve os primeiros sintomas de endometriose aos 17 anos, mas o diagnóstico só foi feito no ano passado. "Aos 31 decidi que queria ser mãe e, ao parar a pílula, os sintomas voltaram", conta ao. Foi a médica Fátima Faustino quem a diagnosticou. Seguida por uma equipa multidisciplinar nos Lusíadas, teve de ser operada. "Retiraram-me a trompa esquerda e 15 centímetros de intestino", relembra. Manuela recorreu a um tratamento de Fertilização In Vitro e está grávida.A evidência diz-nos que uma mulher que tenha uma mãe ou irmã com endometriose tem seis vezes maior probabilidade de vir a ter a doença, devido a um fator genético identificado. Porém, os fatores genéticos são potenciados por outros: hormonais, imunológicos e ambientais.– É frequente esta queixa, sobretudo quando há compromisso intestinal seja por aderências ou por focos na parede do intestino.A dor da endometriose tem um forte impacto na vida de uma mulher, podendo tornar-se, nos casos mais graves, incapacitante. De acordo com os especialistas, à medida que a dor se intensifica a terapêutica hormonal deixa de fazer efeito. Há mulheres que relatam dor durante as relações sexuais.Os médicos defendem que não é possível prevenir a endometriose. A probabilidade de desenvolver a doença pode, contudo, ser diminuída através de uma redução dos níveis de estrogénio no organismo, escolhendo a contraceção mais adequada.