Angioplastia primária, a intervenção que salva vidas

O médico Manuel Carrageta enaltece o papel do "progresso da cardiologia de intervenção" na redução dos óbitos por enfarte agudo do miocárdio."O número de enfartes subiu nos países ocidentais, por via dos maus hábitos, inerentes ao estilo de vida moderno, mas a mortalidade reduziu largamente nos últimos anos, devido aos progressos na cardiologia de intervenção", explica.O tratamento que foi esta quarta-feira efetuado para salvar Tony Carreira no Hospital de Faro consiste na desobstrução da artéria coronária responsável pelo enfarte, através da realização de uma angioplastia primária, com recurso a um cateterismo cardíaco.