Enfarte do miocárdio afeta 15 mil portugueses por ano

O enfarte agudo do miocárdio (EAM), como o que esta quarta-feira de manhã acometeu o cantor Tony Carreira, "afeta cerca de 15 mil portugueses por ano.



Um terço dos casos são fatais", de acordo com o presidente da Fundação Portuguesa de Cardiologia, Manuel Carrageta. Os dados mais recentes do Instituto Nacional de Estatística mostram que, em 2019, o EAM causou 4275 óbitos, representando 3,8% da mortalidade total e cerca de 60% das mortes associadas a doença isquémica do coração.

O EAM acontece quando "uma artéria coronária entope subitamente, causando um coágulo e um bloqueio no acesso do sangue a uma determinada zona do músculo cardíaco, o que conduz à morte desse tecido.