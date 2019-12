Enfarte do miocárdio pode ser confundido com dores musculares e ansiedade

Um doloroso aperto no peito que poderá estender-se aos braços, costas e pescoço, acompanhado por suores, náuseas e vómitos. A primeira manifestação de Enfarte Agudo do Miocárdio (EAM) é "traiçoeira", pois os sintomas "nem sempre são típicos de um enfarte, podendo ser confundidos com outras patologias, dificultando o seu diagnóstico diferencial", sublinha Sílvia Monteiro, coordenadora da área dos Cuidados Intensivos Cardíacos da Sociedade Portuguesa de Cardiologia (SPC)."Os doentes tendem a reconhecer os sintomas e a procurar os cuidados médicos demasiado tarde, em média 140 minutos após o início dos sintomas, comprometendo de forma definitiva o seu prognóstico. E o diagnóstico precoce e o tratamento imediato do doente são determinantes para salvar o músculo cardíaco e evitar a morte das suas células, reduzindo de forma significativa a taxa de mortalidade e complicações", explica.A idade é um fator de risco importante - a prevalência de EAM aumenta com a idade. "No entanto, é frequente que os jovens tenham dificuldade em reconhecer os sintomas, atribuídos a dores musculoesquelética ou ansiedade, atrasando a procura de ajuda médica, podendo levar a que o EAM seja mais extenso e associado a mais complicações, incluindo a morte", explica.José Poças, de 42 anos, sofreu um enfarte há pouco mais de um ano. Acordou com náuseas, suores frios e diarreia. A dor no peito surgiu 30 minutos depois, já no hospital, em Oliveira do Hospital. "Para o médico, a dor no peito era distensão muscular e a diarreia, gastroenterite. A minha sorte foi que, às 08h00, o turno daquele médico chegou ao fim.O médico que entrou ao serviço mandou-me fazer um eletrocardiograma, que revelou um enfarte agudo do miocárdio", recorda. Acabou por ser submetido a um cateterismo no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra.Em que doentes o diagnóstico tardio é mais preocupante?- Nas mulheres os sintomas nem sempre são típicos de Enfarte Agudo do Miocárdio (EAM) e podem ser confundidos com outras patologias, sendo difícil o seu diagnóstico diferencial.- Os EAM são mais frequentes nos homens?- Nas mulheres, tendem a ocorrer 10 anos mais tarde do que nos homens, mas acaba por haver mais mulheres do que homens com doença coronária.- Recupera-se totalmente?- Felizmente, a maior parte dos doentes apresenta uma recuperação total.