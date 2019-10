Nova esperança de tratamento para infertilidade masculina

Cientistas chineses conseguiram produzir esperma de rato em laboratório com recurso a células estaminais. Esse esperma foi usado com sucesso na reprodução de ratos bebés, o que traz nova esperança para os homens com problemas de infertilidade.Uma equipa do Instituto de Zoologia da Academia Chinesa de Ciências desenvolveu a experiência pioneira usando células estaminais de embriões, que depois de vários procedimentos científicos, foram usadas para fertilizar fêmeas.O resultado foi o nascimento de nove novos ratos, todos saudáveis. Além disso, segundo o Journal Cell Stem Cell que publicou o estudo, todos eles conceberam as suas próprias crias. Porém, os resultados estão longe dos 100% de sucesso, uma vez que foram criados 317 embriões, ou seja, de 317 ovos fertilizados, só nove sobreviveram.De qualquer forma, os cientistas consideram que as notícias são animadoras e já se fala de, num futuro próximo, usar o mesmo processo, mas com células humanas. Para os homens que ficam com problemas de fertilidade depois de receberem tratamentos contra cancros ou devido a infecções como a papeira, esta pode ser uma nova esperança.