"Muitas vezes os obesos não reconhecem que têm um problema", alerta endocrinologista

- Há uma diferença entre ser gordo porque se come demais e ter uma doença que provoca a obesidade?

- Quando falamos de obesidade, falamos sempre de doença. A obesidade é uma doença crónica e multifactorial. No indivíduo com excesso de peso, há sempre um desequilíbrio entre a ingestão alimentar e o dispêndio de energia. Por trás disso podem existir uma série de alterações biológicas, genéticas, mas também psicológicas e mentais que justifiquem a doença. A obesidade vai muito além daquilo que são as escolhas do indivíduo.

- A sociedade contemporânea é promotora da obesidade?

- Sem dúvida. Vivemos num ambiente obesogénico. Temos disponibilidade alimentar dia e noite, temos uma prática de vida sedentária. No entanto, apesar disso, não somos todos obesos. O que significa que há suscetibilidades genéticas diferentes. Por isso é que a obesidade é complexa.

- Nem sempre se falou de obesidade?

- Não, é um fenómeno recente. Aparece ali por volta da década de 50. E tem que ver com a globalização, com o desenvolvimento, a política de transportes, a urbanização, com a própria educação, o impacto da publicidade nas escolhas alimentares, com a indústria alimentar, o processamento dos alimentos que temos à disposição, com as políticas de saúde… Até com as ocupações do tempo livre e com a forma como trabalhamos. Hoje o trabalho é quase todo sedentário. As horas de ecrã também influenciam. Tem que ver com o tamanho da porção do prato. Hoje as embalagens de refrigerantes são maiores do que eram há uns anos, as bolachas são maiores. Tudo isto.

- Mas há pessoas que têm doenças que as tornam obesas?

- Sim. A maioria das pessoas, digamos entre 90 a 95%, têm uma obesidade exógena, mas há outras que têm uma doença monogenética (há um gene que lhes provoca obesidade) e outras, ainda, que têm doenças endócrinas. As mais frequentes são a doença de cushing, o insulinoma (tipo de tumor no pâncreas), o hipotirodismo não tratado. Aquilo que chamamos obesidade pode, de facto, ser coisas muito distintas.

- E a tão falada leptina?

- Há uns anos descobriu-se a leptina. A partir do caso de uma criança paquistanesa que tinha obesidade e atraso de crescimento. Verificou-se que tinha deficiência de leptina. Quando a leptina lhe foi administrada, a criança cresceu e perdeu peso. Mas as pessoas que têm essa deficiência são muito raras. Deficiências quer na produção quer na receção da hormona leptina.

- Há mais propensão para se ser gordo do que magro?

- A propensão genética para a obesidade é muito comum entre a população. Ao longo de milhões de anos as pessoas que tinham o gene poupador – aquele gene capaz de armazenar energia – estavam em vantagem adaptativa. Hoje, que vivemos no meio da abundância, as pessoas que tenham esse gene têm uma desvantagem adaptativa.

- Os doentes obesos correm maiores riscos quando contraem a Covid-19?

- Sem dúvida. Têm maior probabilidade de ter pior desfecho quando são infetadas com o Sars-CoV-2. Há mais de 200 doenças associadas à obesidade e mais de 13 tipos de cancro. Os obesos são pessoas que têm hipertensão, diabetes, colestrol alto, doença renal, doença hepática… E o tecido adiposo é um órgão endócrino que produz muitos marcadores inflamatórios. As pessoas com obesidade também têm alterações de imunidade. Isto faz com que os obesos tenham maior risco de desenvolver doença grave. Quando são hospitalizados, frequentemente precisam de ir para cuidados intensivos. Têm dificuldades respiratórias, apneia do sono, disfunção pulmonar. O que faz com que precisem de ventilação.

- Apesar de tudo isso, a obesidade não pára de aumentar…

- Só quer dizer que estamos todos a falhar, que temos todos muito trabalho pela frente. O tratamento da obesidade não é só para os profissionais de saúde. Implica o indivíduo, a família, os sistemas de educação, a sociedade como um todo. Todos temos de estar empenhados nesta luta. Muitas vezes as próprias pessoas com obesidade não reconhecem que têm um problema.



E os profissionais de saúde empenham-se muito em tratar das doenças dos obesos, mas não vão à raiz: atacar a própria obesidade. Finalmente, uma palavra sobre os medicamentos. Há medicação para tratar a obesidade, mas é cara e não comparticipada. O que é particularmente mau porque a maior prevalência de obesidade ocorre entre as classes mais desfavorecidas.