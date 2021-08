Mitos sobre a psoríase explicados por um especialista

A psoríase é uma doença inflamatória crónica que afetam cerca de 25 mil portugueses. Tiago Torres é médico dermatologista no Centro Hospitalar Universitário do Porto e professor no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, da Universidade do Porto e responsável pela Unidade de Dermatologia do Instituto Médico de Estudos Imunológicos (IMEI) da mesma cidade. O especialista dedica-se há vários anos a perceber a origem desta doença, e é a ele que recorremos para desmistificar as questões associadas à psoríase, especialmente no verão.



Como prevenir? Como lidar, física e psicologicamente com a doença? Em que ponto está a investigação sobre a área? O que fazer no verão? O sol melhora ou piora a inflamação?

Para leigos na matéria, em que consiste a psoríase?