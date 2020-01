Tudo o que precisa de saber sobre a psoríase

O médico dermatologista Tiago Torres e a PSOPortugal — Associação Portuguesa da Psoríase são os organizadores do evento Uma Manhã com a Psoríase, que se destina a pessoas que sofram da doença.

Torres, o responsável pela consulta de psoríase e pela unidade de ensaios clínicos do serviço de Dermatologia do Centro Hospitalar do Porto, explica em que consiste a doença que não tem cura, como pode ser tratada e ainda os maiores mitos que lhe estão associados.

O que é a psoríase?

É uma das doenças de pele mais frequentes, e estima-se que afete cerca de 250 mil portugueses. Caracteriza-se por lesões vermelhas e descamativas, localizadas preferencialmente aos cotovelos, joelhos, região lombar, couro cabeludo e unhas.

O que é que um doente com psoríase deve evitar? Por exemplo, deve evitar o stress?

A psoríase é uma doença multifatorial na qual fatores genéticos e fatores ambientais têm um papel importante. De facto, existem vários fatores ambientais, como por exemplo, infeções bacterianas, certos medicamentos, a obesidade e o stress, que em doentes geneticamente predispostos, promovem o desenvolvimento ou o agravamento da psoríase. Assim, dentro das possibilidades, os doentes com psoríase devem evitar ou tratar estes fatores de agravamento da doença.

Numa situação de grande stress, como é que a psoríase se pode manifestar?

O stress é um fator reconhecido de agravamento da psoríase ou do seu desenvolvimento em doentes geneticamente predispostos. É frequente encontrarmos doentes que nos referem que a primeira manifestação de psoríase ocorreu após um evento de elevado stress ou ansiedade ou outros casos em que, mesmo sob terapêutica, referem o agravamento da psoríase após um episódio de stress.

E pode dar algumas dicas para facilitar a vivência com a doença?

A melhor dica para facilitar a vivência com a doença é informar que atualmente existem vários tratamentos que permitem resolver por completo ou quase por completo as lesões de psoríase, devolvendo assim a qualidade de vida perdida com a doença. Por outro lado, a psoríase é atualmente considerada uma doença associada a múltiplas comorbilidades cardiometabólicas, como a obesidade, a hipertensão ou diabetes. Por isso, é igualmente importante a adoção de um estilo de vida saudável com perda de peso, cessação tabágica e actividade física.

Como se podem tratar as lesões de psoríase?

Não existindo ainda uma cura para a doença, o objetivo do tratamento passa por diminuir a sua atividade, controlando os seus sinais e sintomas, e melhorando a qualidade de vida, permitindo uma atividade profissional, social e familiar indistinguível da população sem psoríase. O tratamento do envolvimento cutâneo engloba terapêutica tópica, nos casos mais localizados, ou fototerapia, terapêutica oral ou injetável nas formas mais extensas.

E os doentes devem estar atentos a certos sinais de agravamento das lesões?

Em casos de agravamento, os doentes devem procurar o seu dermatologista no sentido de perceber se existe a necessidade de alteração ou otimização da terapêutica ou de tratar algum fator de agravamento da psoríase, como por exemplo uma infeção. No entanto, talvez o mais importante, seja estar atento ao desenvolvimento de artrite psoriática. Cerca de 1/3 dos doentes com psoríase podem desenvolver uma forma de doença articular, designada de artrite psoriática, que na maioria dos casos se desenvolve após o aparecimento das lesões de pele. Assim, é muito importante estar atento ao desenvolvimento de queixas articulares, como dor ou rigidez, e procurar o seu dermatologista ou reumatologista para diagnóstico e tratamento.

Os mitos sobre a psoríase

Tiago Torres salienta que a psoríase não é contagiosa, por se tratar de uma doença inflamatória, imunológica e não infecciosa.

A higiene da pele em nada interfere com a doença, porque esta é causada por fatores genéticos, como a predisposição genética, e fatores ambientais como o stress, fármacos ou infeções.

Apesar da predisposição genética, a probabilidade de os seus filhos terem psoríase caso sofra da doença não é elevada.

A exposição solar é positiva e terapêutica, mas tem que ser cuidada.

Quanto à dieta, não existem provas em como certos alimentos são melhores que outros, ou que alguns não devem ser comidos.