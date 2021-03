Máquina de terapia ultrassom reduz Parkinson em 80%

Depois de mais de 30 anos a combater a doença de Parkinson, Emilio submeteu-se durante a passada semana a um tratamento inovador - com a técnica HIFU (Tratamento ultrassom focalizado de alta intensidade) - que chegou pela primeira vez aos hospitais públicos em Espanha e em menos de uma hora recuperou a eficácia em ações que já não 'conhecia', tais como levar a colher de sopa à boca ou desenhar.A técnica de HIFU, que já estava disponível em alguns hospitais privados em Espanha, chegou pela primeira vez a um hospital público na Península Ibérica, em Santiago, e não apresenta praticamente nenhuma contra-indicação. A técnica está prevista ser utilizada em doentes cujo medicamentos contra a doença de Parkinson já não surtem qualquer efeito ou em utentes que não podem ser operados para realizar estimulação cerebral profunda.Durante os cinco anos em que esta terapia já vem sendo utilizada, registou-se uma melhoria clínica do tremor provocado pela doença de Parkinson em cerca de 80% em relação à situação pré-tratamento. O equipamento médico tem um custo de 1,8 milhões de euros.Este tratamento é não invasivo e é realizado numa sala de ressonância magnética. O paciente está acordado e é lhe colocada uma armação de estereotáxia e uma membrana plástica com água para refrescar e não danificar a pele. A tecnologia capta o calor de milhares de raios ultrassom e concentra-os numa única zona, o grupo de neurónios que provocam o tremor. Após ser localizado o alvo cirúrgico durante a ressonância, o neurocirurgião a cargo do tratamento começa a aplicar os ultrassons, que vão gradualmente aumentando de intensidade.Emilio tornou-se na passada semana o primeiro utente a receber este tratamento num hospital público em Espanha. Em declarações à imprensa espanhola, o homem acredita que se esta tecnologia existisse quando ele era mais jovem, e quando diagnosticou a doença numa fase mais inicial, poderia mesmo ter eliminado quase por completo os problemas causados pela doença de Parkinson.