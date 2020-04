O surto de Covid-19 transformou o País e obrigou a sociedade e as entidades a adotarem medidas excecionais para fazer face a esta pandemia. Muitas das entidades afetadas são aquelas que prestam apoio, diariamente, aos portadores de diversas doenças, como é o caso dos doentes com Parkinson. Para fazer face aos efeitos do novo coronavírus, a Associação Portuguesa de Doentes com Parkinson (APDPk) foi uma das muitas entidades que viu a braços para conseguir continuar a apoias todos os associados que a procuram todos os dias para conseguirem ter uma rotina compatível com os parâmetros normais da vida.

Lançar lançar uma linha de apoio para ajudar doentes e cuidadores a esclarecer as suas maiores dúvidas durante a pandemia de Covid-19, assim como apoiar nesta fase de isolamento social, é apenas uma das medidas adotas na APDPk. No âmbito do Dia Mundial da Doença de Parkinson (11 de abril), ao CM, Ana Botas, presidente da associação, explicou de que se trata esta e outras iniciativas que estão a ser desenvolvidas.

Foi na semana em que se assinala o Dia Mundial da Doença de Parkinson, que a associação colocou no seu site um manual onde foram compilados exercícios de fisioterapia, terapia da fala e alguns conselhos para permitir que os doentes deem continuidade em casa às atividades que desenvolviam nas sessões organizadas na associação.

Para perceber as atividades agora desenvolvidas, é necessário também compreender de que se trata esta doença neurodegenerativa crónica.



O que é o Parkinson

A Doença de Parkinson é uma doença crónica, atualmente sem cura, que afeta o sistema motor, ou seja, que envolve os movimentos corporais, levando a tremores, rigidez, lentificação dos movimentos corporais, instabilidade postural e alterações da marcha.

Em Portugal existem entre 18 a 20 mil doentes de Parkinson, aquela que é considerada a segunda doença neurodegenerativa mais comum a nível mundial, depois da Doença de Alzheimer). São identificados todos os anos cerca de dois mil novos casos.

Esta doença do movimento pode manifestar-se com vários sintomas, que são diferentes entre os doentes. Os sintomas motores mais comuns incluem lentidão dos movimentos, rigidez muscular, tremor e alterações da postura.



Como acontece

A doença surge quando os neurónios de uma determinada região cerebral, denominada substância nigra, morrem, sendo que, quando surgem os primeiros sintomas, já há perda de 70 a 80% destas células. Em condições normais, estas células produzem dopamina, um neurotransmissor que ajuda a transmitir mensagens entre as diversas áreas do cérebro que controlam o movimento corporal. Assim, quando as células da substância nigra morrem, os níveis de dopamina tornam-se anormalmente baixos, o que leva a dificuldades no controlo do tónus muscular e movimentos musculares, afetando os músculos durante o repouso e em atividade.



Diagnóstico e tratamento

O diagnóstico da Doença de Parkinson é clínico, pois não há nenhuma análise laboratorial, qualquer exame radiológico ou outro que o possa revelar. Isto tem levado à necessidade de estabelecer critérios de diagnóstico clínico a que um quadro deve obedecer para se considerar uma Doença de Parkinson. Alguns destes critérios foram discutidos e são seguidos pelos médicos que se dedicam à doença. São instrumentos de trabalho indispensáveis à prática clínica e também à investigação. Para o estabelecimento do grau de evolução da doença utilizam-se escalas de severidade que merecem consenso internacional.

Apesar de não existir até à data cura para esta doença, há investigações que se fazem todos os dias. Para ajudar os portadores desta doença existem "terapias muito boas, quer a nível farmacológico quer a nível das terapias complementares, fisioterapia e terapia da fala, que é muito importante", avança Ana Botas explicando que "existe toda uma sintomatologia motora e existe uma sintomatologia não motora".

À APDPk as pessoas chegam em dois momentos, após o diagnóstico ou apenas "três ou quatro anos depois". Quando chegam mais tarde, as pessoas demonstram estar "assustadas e com dúvidas". É neste momento que a associação entra em ação direta e procuram passar "a mensagem positiva de que um doente com Parkinson pode fazer tudo o que fazia anos, mas a outro ritmo", diz a presidente da associação.

Ana Botas relembra que "as pessoas têm hobbies", que não têm de deixar de ter por terem Parkinson. "Nós temos associados que pescam, pintam, tiram fotografias ou tocam instrumentos musicais", exemplifica.

A presidente da associação admite que existe ainda "preconceito" para com a doença de Parkinson na sociedade. Mas refere que mudar essa mentalidade é também uma das missões da APDPk. "Procuramos dar informação fidedigna para combater a aliteracia que existem relativamente à doença", afirma.

"Quando uma pessoa é diagnosticada com Parkinson, não é ó só o doente que tem de se reorganizar, mas também toda a família", sublinha Ana Botas. No entanto, a presidente realça que "isto não significa que as pessoas não possam usufruir da vida. Existe apenas uma reestruturação dos caminhos a seguir", explica. "Se a pessoa gosta de fotografar, pode fotografar. Se gosta de pescar, pode pescar à mesma. As atividades são feitas apenas a outro ritmo", realça dando conta de que há três anos a associação fez uma exposição de talentos onde foram mostrados trabalhos "muito bons" dos associados de todo o País.

Para Ana Botas, os doentes de Parkinson podem "usufruir da vida e ter qualidade de vida" sem nenhum problema. "Ter a doença de Parkinson não significa perder qualidade de vida, apenas tem que haver uma reformulação do caminho a percorre", remata.



Efeitos da pandemia de Covid-19

"Adaptar-nos ao efeito da Covid-19 aconteceu por passos. Quando começámos a ver que as coisas estavam a agravar-se, decidimos cancelar as nossas atividades e sessões de terapia presenciais", começa por referir a presidente da APDPk. Depois de perceber que o surto do novo coronavírus estava a obrigar à adoção de medidas extraordinárias em todo o País, a associação começou a desenvolver um plano mais complexo.

Com o objetivo de que os doentes "continuem com as rotinas", e porque "sem as terapias há portadores de Parkinson que podem regredir no que diz respeito à melhoria dos sintomas", a associação decidiu lançar um manual com o objetivo de colmatar a falta das sessões presenciais. O mesmo inclui exercícios de fisioterapia, dicas sobre postura, alimentação, hidratação e estilo de vida, para que o estado destes doentes não se deteriore durante o confinamento imposto pela pandemia.





Outra medida adotada pela APDPk foi a criação de uma linha de apoio, "pensada para doentes e cuidadores que muitas vezes procuram a associação com questões práticas bem como para pedir estratégias para lidar com a depressão e ansiedade, muito características da doença de Parkinson", refere Ana Botas.

Esta linha de apoio - 924 034 463 -, que já tem uma semana de existência, "serve para minimizar o impacto da solidão nas pessoas em tempos de pandemia", explica Ana Botas. A linha está aberta de segunda a sexta-feira, entre as 17h00 e as 18h00.

"A escolha desta hora para atendimento foi propositada", atira a presidente da APDPk. "de manhã é quando as pessoas começam o dia e à medida que as horas vão passando, a solidão vai-se agravando e então, foi de propósito um atendimento ao final do dia para poder responder a essa solidão que nós estamos a sentir nas pessoas", explica.

A adoção destas medidas foi, para a associação, um investimento a fazer tendo em conta a evolução da pandemia de Covid-19. A APDPk tem como lema "diga não ao isolamento e venha até nós desenvolver atividades e fazer exercícios". Num momento conturbado em que o isolamento social é uma das principais medidas impostas à sociedade pelo Governo, que decretou Estado de Emergência em Portugal, a associação procurou desenvolver projetos em que é possível à entidade ir ter com os associados.

É muito importante que, mesmo nesta fase difícil, os doentes com Parkinson mantenham os tratamentos prescritos pelos seus médicos e terapeutas e que cumpram rigorosamente com as medidas de distanciamento físico e proteção sugeridas pelas autoridades de saúde.

"Nesta fase difícil, gostaríamos de deixar uma mensagem de apoio e esperança a todos os associados da APDPk e famílias e cuidadores e dizer que continuamos empenhados no desenvolvimento e crescimento da associação. Esperamos que rapidamente possamos reunir-nos para realizar atividades presenciais e ao ar livre, planeadas para o final do isolamento social", finaliza Ana Botas.

Para assinalar a efeméride a APDPk desenvolveu ainda, em conjunto com a Sociedade Portuguesa de Neurocirurgia (SPN), a Sociedade Portuguesa das Doenças do Movimento (SPDMOV) e a CNS Academy, um vídeo que está disponível no site da associação. Este vídeo conta com informação sobre a doença de Parkinson, assim como testemunhos de doentes e cuidadores que contam na primeira pessoa como é viver com a doença.