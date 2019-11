O que é a pneumonia?

A pneumonia consiste numa inflamação aguda do tecido pulmonar, em particular dos alvéolos, os "sacos de ar" do pulmão. Devido à inflamação, ficam preenchidos com líquido não conseguindo realizar as trocas gasosas em que consiste a respiração.

À doença, foi consagrado um Dia Mundial que ocorre a 12 de novembro.

A pneumonia é causada por bactérias, vírus ou fungos. Os mais comuns são o streptococcus pneumoniae, o haemophilus influenzae type b (Hib) e o vírus respiratório sincicial, indica o site da CUF.

Os sintomas podem ser febre, arrepios de frio, tosse com expetoração de cor amarelada, esverdeada ou cor de ferrugem, dificuldade respiratória ou falta de ar, dor torácica, de cabeça ou muscular.

A pneumonia requer tratamento imediato e é diagnosticada com recurso a radiografias torácicas, por exemplo. Caso seja de causa bacteriana – a mais frequente – a doença é tratada com o recurso a antibióticos. Porém, cada caso é um caso e o acompanhamento médico é essencial para evitar complicações.

Entre os grupos de risco, encontram-se os idosos, os doentes crónicos, os seropositivos e outras pessoas cujo sistema imunitário esteja comprometido.