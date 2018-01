Barras energéticas algarvias

Dois amigos criaram umas saborosas barras energéticas só com produtos das serras do Algarve.

Quem prova barras energéticas já fez aquelas caretas estranhas pelo facto de, regra geral, os produtos terem sabores semelhantes a remédio.Ora, imaginando que as coisas não têm de ser necessariamente assim, os algarvios Bruno Rodrigues e João Ministro tiveram uma bela ideia. Se o que importava era meter produtos altamente energéticos numa pequena barra tipo chocolate, então a questão era só misturar amêndoa, figo, alfarroba e mel, a que se juntava o arroz tufado para dar o necessário caráter crocante à barra e, claro, algum sal marinho para temperar (casos há em que não se adiciona sal).O resultado é tão interessante que um tipo até é capaz de ir buscar os calções e os ténis para, por causa de uma corrida de 500 metros, comer uma destas barras, que custa 1 €.A empresa chama-se BEQ (Barra Energética de Querença) e foi criada em parceria com a Universidade do Algarve. As encomendas fazem-se via site