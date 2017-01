Câmara quer requalificação urgente da Escola Secundária de Serpa

Segundo Tomé Pires, o município fez o terceiro e mais recente pedido de reunião ao ministro da Educação na terça-feira e depois de "não ter obtido qualquer resposta" aos dois primeiros pedidos, que tinham sido feitos, respetivamente, nos dias 26 de outubro e 17 de novembro do ano passado.



Através da reunião, explicou, a Câmara de Serpa "quer dar conta do estado de degradação da escola e saber se vai ser feita alguma intervenção e quando".



"Acredito que o Ministério da Educação sabe em que estado está a Escola Secundária de Serpa, mas o município deve e quer ser ouvido, porque, como acompanha quase diariamente a evolução da degradação da escola, quer dar mais informações para juntar àquelas que o ministério já tem com o intuito de apressar a intervenção", disse o autarca.



O presidente da Câmara de Serpa defendeu esta quarta-feira a requalificação urgente da degradada escola secundária da cidade, exigindo esclarecimentos do ministro da Educação sobre se vai ser feita alguma intervenção no estabelecimento de ensino e quando.A Escola Secundária de Serpa, no distrito de Beja, "precisa de uma requalificação urgente, porque, de uma forma geral, encontra-se num estado de degradação avançado e tem vários problemas, nomeadamente nas coberturas", disse à agência Lusa o presidente do município, o comunista Tomé Pires.Devido ao estado de degradação da escola e à possibilidade de atualmente se poder fazer uma intervenção financiada no âmbito do atual quadro de fundos comunitários, a Câmara de Serpa exige esclarecimentos do ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, sobre se vai ser feita alguma intervenção na escola, de que tipo e quando, afirmou.