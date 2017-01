Segundo avança a Globo, o corpo foi encontrado dentro de um automóvel incendiado em Saquarema, na região dos Lagos do Rio.A polícia acredita que a pousada de que Loalwa, de 63 anos, era proprietária, foi alvo de uma invasão por parte de um grupo de homens, que terão incendiado a casa e levado a cantora num carro.Mais tarde, o carro onde seguiam foi encontrado carbonizado perto da pousada com um corpo lá dentro e uma botija de gás.

As autoridades estão a investigar o caso e o corpo de Loalwa ainda estará a caminho do instituto de medicina legal local.Loalwa integrava o grupo Kaoma, que alcançou fama mundial no final dos anos 80, altura em que vendeu milhões de discos um pouco por todo o planeta. Para além de "Chorando se Foi", outros hits de Lambada foram cantados por Loalwa, como "Dançando Lambada" e "Lambamor".