Feirense vence Moreirense e afasta-se da zona de despromoção

Por Lusa | 17:56

O Feirense venceu hoje em casa o Moreirense, por 1-0, em jogo da 19.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, resultado que lhe permite ficar seis pontos acima da zona de despromoção.

João Silva marcou, logo aos dois minutos, o único golo da partida, com o Feirense a subir ao 11.º lugar, com 20 pontos, mais seis do que o Vitória de Setúbal, primeira equipa abaixo da 'linha de água'.

Com esta derrota, o Moreirense, que somou o terceiro jogo consecutivo sem vencer, mantém-se com 15 pontos, um acima dos lugares de despromoção.