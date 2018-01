PCP defende manutenção de "relação benéfica" entre Portugal e Angola

Por Lusa | 19:03

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, defendeu hoje que Angola e Portugal devem mantenhar "uma relação benéfica para as duas partes" que pode ser reforçada, procurando o "respeito pela soberania do povo angolano".

"O PCP considera e tem sempre declarado que a importância e o interesse mútuo que corresponde aos interesses do povo angolano e aos interesses do povo português de reforço das relações, a diversos níveis, procurando, naturalmente, respeito pela soberania do povo angolano", afirmou Jerónimo de Sousa.

O líder comunista foi questionado sobre as relações entre os dois países e acrescentou: "É neste quadro, sem me pronunciar em relação a sistemas de justiça que possam estar em curso, o fundamental, e creio que todos comungamos desta ideia, é que Angola e Portugal mantenham uma relação benéfica para as duas partes".