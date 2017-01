Santa Comba Dão vai ter avenida com nome de Mário Soares

O documento sublinha que Mário Soares foi "ativo apoiante das candidaturas presidenciais de Norton de Matos e Humberto Delgado, defensor de presos políticos" e que "foi sempre um adversário temido pelo salazarismo e marcelismo, o que lhe custou a prisão, a deportação para São Tomé e, mais tarde, o exílio em França".



"Dificilmente outro político português marcou tanto a vida nacional como o homem que fundou o Partido Socialista, lutou contra a ditadura, liderou por duas vezes o Governo da Nação, foi ministro dos Negócios Estrangeiros, eurodeputado e Presidente da República durante dez anos", acrescenta.O documento sublinha que Mário Soares foi "ativo apoiante das candidaturas presidenciais de Norton de Matos e Humberto Delgado, defensor de presos políticos" e que "foi sempre um adversário temido pelo salazarismo e marcelismo, o que lhe custou a prisão, a deportação para São Tomé e, mais tarde, o exílio em França".O executivo considera Mário Soares "uma figura ímpar e inesquecível da História de Portugal, um combatente pela conquista da liberdade e pela consolidação da democracia".Atendendo à sua "vida de intensa atividade política e cívica", foi aprovado o voto de pesar que será enviado aos familiares de Mário Soares, ao PS e à Assembleia Municipal de Santa Comba Dão."A história recordará o dia 07 de janeiro de 2017 como o último dia da longa vida do fundador e militante número 1 do Partido Socialista, figura maior e indelével do socialismo democrático português e europeu", realça.Mário Soares morreu no sábado, aos 92 anos, no Hospital da Cruz Vermelha, em Lisboa.

A Câmara de Santa Comba Dão aprovou um voto de pesar pelo falecimento do antigo Presidente da República Mário Soares, cujo funeral se realiza hoje, e decidiu atribuir o seu nome a uma avenida da cidade."Mário Soares é certamente o rosto mais conhecido do regime democrático nascido a 25 de Abril de 1974", refere Leonel Gouveia (PS), que lidera o executivo camarário da terra natal da figura maior do Estado Novo, António de Oliveira Salazar.No voto de pesar que foi aprovado por unanimidade pode ler-se que Mário Soares "está longe de ser um gerador de consensos, como só acontece a políticos audazes capazes de fazer escolhas difíceis e fazer história".