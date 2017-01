António Guterres vai ter selo

A pagela divulgativa desta emissão filatélica apresenta um texto da autoria de Guilherme d’Oliveira Martins.



Já o selo de 0,80 euros reproduz o novo secretário-geral do ONU a ser aplaudido após a sua eleição.A pagela divulgativa desta emissão filatélica apresenta um texto da autoria de Guilherme d’Oliveira Martins.

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, ilustra o primeiro selo de 2017 a ser emitido pelos Correios de Portugal, que no próximo dia 4 de janeiro, quarta-feira, será lançado.Esta emissão, composta por um selo de 0,80 euros e um bloco com o valor facial de 2 euros, é dedicada ao político português, que entra amanhã em funções na ONU.O bloco comemorativo apresenta António Guterres na 70ª Sessão da Assembleia-Geral da ONU, no dia 13 de outubro, discursando após ter sido nomeado secretário-geral. O bloco completa-se com o edifício das Nações Unidas, em Manhattan, Nova Iorque. A imagem do bloco é da autoria de Hélène Caux da Unhcr.