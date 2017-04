Aveiro e Porto recebem certames de numismática

A cidade de Aveiro acolhe, no Centro Cultural e de Congressos, de 29 de abril a 1 de maio, o IX aniversário do Fórum dos Numismatas. Nos dias 13 e 14 de maio, decorrerá, no Porto – mais propriamente na Fundação Cupertino de Miranda – a Feira Internacional de Numismática do Porto (Porto International Numismatic Fair).

O primeiro evento é organizado pela Secção de Filatelia e Numismática dos Galitos de Aveiro, dirigida por João Paulo Santos, e inicia-se na tarde de sábado, 29 de abril, com a visita ao Museu de Santa Joana, de Aveiro, seguido de passeio de Moliceiro. O primeiro dia do certame encerra com um jantar alusivo.

No domingo, às 11h00, será feita a receção (com a entrega do kit de forista), seguida de um workshop numismático. Os participantes terão oportunidade de visitar a exposição e, ao longo de todo o dia, de realizarem trocas e vendas.

Na ocasião será lançado o ‘Caderno de Numismática’ e proceder-se-á à inauguração da Mostra de Numismática.

No final da tarde será aberto o bolo que assinala o nono aniversário do Fórum dos Numismatas.

O encontro terminará a 1 de maio, com a visita às Caves Aliança, em Sangalhos.

A organização editou uma excelente medalha comemorativa deste evento – da autoria de Pedro Silva – e dois pacotes de açucar que reproduzem o logo do Clube dos Galitos e a proa dos barcos moliceiros.

Os interessados em participar neste encontro deverão solicitar a sua inscrição no site Fórum dos Numismatas.

Para a Feira Internacional de Numismática do Porto já se encontram inscritos comerciantes de uma dúzia de países, com destaque para a Alemanha, o Japão e a Itália, entre outros. A feira estará aberta entre as 10h00 e as 18h00 de dia 13 de maio. No segundo, e último, dia do evento, decorrerá um leilão organizado pela leiloeira ‘Numismática Leilões’.

Neste importante certame internacional de numismática poderão ser apreciadas moedas históricas de vários países, haverá lugar a leituras especializadas, avaliações profissionais e consultas sobre colecionismo.

Tanto a entrada na feira como na exposição permanente de Papel-Moeda da Fundação Cupertino de Miranda são gratuitas.

