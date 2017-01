Concerto virtual no Palácio de Queluz

O que achou desta notícia?







Um concerto virtual de video mapping marca a conclusão da primeira fase das obras de restauro no Palácio de Queluz, que têm um orçamento global de 2,9 milhões de euros.‘Regresso ao Palácio – A Viagem Concerto’ é uma criação de OCUBO, com a duração de 45 minutos, que poderá ser vista entre hoje e domingo, às 19h, 21h e 22h30, com entrada gratuita.Composto por temas de Händel, Bocherini e Mozart, tocadas pela orquestra Divino Sospiro, o concerto será projetado nas fachadas exteriores do monumento que retomaram a cor azul que era a sua original.