Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Estreia hoje 'Bad Investigate' de Luís Ismael

“Aprendi a desligar-me do racismo intelectual”, disse o criador da trilogia ‘Balas e Bolinhos’.

Por Sónia Dias | 01:30

Chega esta quinta-feira às salas de cinema o novo filme de Luís Ismael, o responsável pela trilogia ‘Balas e Bolinhos’. ‘Bad Investigate’ é a quarta película do realizador do Porto, que também produz, interpreta e assina o argumento desta comédia policial.



"Tinha este filme na cabeça desde o ‘Balas e Bolinhos 3’. Era um projeto mais ambicioso, mas conseguimos fazê-lo", revela ao CM Luís Ismael, explicando que o orçamento de 500 mil euros foi subsidiado em 40% pelo ICA (Instituto do Cinema e do Audiovisual) que, ironicamente, já tinha rejeitado o filme anteriormente. "Conseguimos graças ao programa de Apoio Automático [atribuído em função dos resultados de bilheteira da última obra], que, felizmente, não tem júri", explica o cineasta, que critica o preconceito contra as comédias.



"Aprendi a desligar-me deste racismo intelectual, que distingue patetas e iluminados, gerando uma guerra civil entre o cinema de autor e o cinema comercial. Eu acho que há espaço para todos..."



‘Bad Investigate’, que tem ainda Eric da Silva, João Pires e Francisco Menezes no elenco, segue as peripécias de dois polícias corruptos que tentam ludibriar um agente do FBI na sua caça a um terrível traficante.