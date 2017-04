História da exploração espacial chega a Lisboa

O preço da entrada na exposição (sem data de saída de Lisboa) varia entre os dez euros para grupos de estudantes e os 16 euros para adultos (as crianças até aos quatro anos têm entrada livre). Valores justificados pela organização com os custos associados à exposição dos objetos (incluindo transportes e seguros).

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

A exposição mundial ‘Cosmos Discovery’, que conta a história da descoberta do Espaço pelo Homem e que mostra objetos originais das missões espaciais feitas por diversas agências do Mundo, já está em Portugal e pode ser vista a partir de sexta-feira, dia 14 de abril, no Terreiro das Missas, junto à estação fluvial de Belém, em Lisboa.No Espaço, os visitantes podem encontrar 200 artefactos originais das missões espaciais, assim como modelos realistas de foguetes e cápsulas, casos do satélite soviético ‘Sputnik’, da cápsula do chimpanzé americano ‘Enos’ e de um modelo à escala da nave norte-americana ‘Mercury’."Os portugueses não podem perder esta exposição, porque vão ver objetos e réplicas que são difíceis de encontrar num único museu. Aqui reunimos tudo num só local, que conta a história da exploração espacial, fala do passado, do presente e do futuro", disse aoJosé Araújo, da World Crew Events, a empresa que trouxe este certame a Portugal.