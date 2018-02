Lobo Antunes revela ter sido assediado no Liceu Camões

O escritor António Lobo Antunes revelou esta terça-feira ter sido assediado por um professor de Moral no Liceu Camões, em Lisboa, onde estudou.

O autor do livro "Auto dos Danados" participava numa conversa com cerca de 20 alunos dos 10.º e 11.º anos das Oficinas de S. José-Salesianos, no âmbito da iniciativa presidencial "Escritores no Palácio de Belém", em Lisboa, quando falou do assunto.

Lobo Antunes recordou que o docente apalpou-lhe os joelhos e "subiu pelos calções" durante uma aula onde falavam de Salomão. Mais tarde questionou o pai sobre o que tinha acontecido e este, sem lhe responder, saiu da sala e "só se ouviu o carro arrancar".