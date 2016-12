Matadouro do Porto terá polo de Serralves

Além da construção, o concurso irá atribuir a gestão do novo espaço à empresa que apresentar a melhor proposta. Esta terá de suportar a totalidade do investimento e cumprir o caderno de encargos definido pelo município.

A Câmara Municipal do Porto prepara-se para lançar, no próximo mês, um concurso público para a reabilitação do antigo Matadouro Municipal do Porto. O executivo de Rui Moreira quer transformar o espaço, com 29 mil metros quadrados, num ‘cluster’ económico e social, num investimento aproximado de 10 milhões de euros que tem já uma parte interessada - a Fundação de Serralves.A debater-se atualmente com a falta de espaço para as suas reservas, a fundação apresentou já uma manifestação de interesses para ocupar uma área do renovado complexo, apurou o CM junto da autarquia. A transferência de parte das reservas de Serralves para o novo espaço está incluída nas contrapartidas para a instituição manter a coleção Miró de forma definitiva nas suas instalações.O projeto, apresentado em abril, em Milão, Itália, prevê uma área para empresas criativas e tecnológicas, estúdios de audiovisual, a construção do Museu da Indústria e mais um espaço dedicado à arte. A autarquia pretende inaugurar o matadouro em 2019, mas não descarta a possibilidade de os espaços abrirem de forma faseada à medida que ficarem completos, de modo a participarem no financiamento do projeto.